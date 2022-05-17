Кариньш объяснил, почему потребовал отставки Витенбергса

Премьер признал, что Витенбергсу сейчас придется потерять должность только потому, что представляемая им политическая партия приняла решение, дестабилизирующее правительство.

"Это не связано с его конкретной деятельностью, а больше с тем, что он позже всего стал членом правительства от Национального объединения (НО)", - пояснил свое решение Кариньш.

Он также добавил, что вклад Министерства экономики в укрепление энергетической независимости Латвии был значительным и очень важно, чтобы со сменой министра эта работа не остановилась. "Я верю, что следующий министр очень удачно переймет эстафету у Яниса Витенбергса", - отметил премьер.

На вопрос, есть ли у него идеи по поводу того, кто должен стать следующим министром экономики, Кариньш ответил, что оставляет выдвижение кандидатов на должность министров экономики и МВД полностью в ведении ответственных партий.

Кариньш сказал, что было бы хорошо, если бы смена министров произошла по возможности скорее. "Нужно понимать, что если не происходит смены министров, то вообще нет никакого правительства и мы уходим в совершенно неизвестном направлении", - пояснил премьер.

Напомним, на прошлой неделе отставки министра внутренних дел Марии Голубевой потребовало НО из-за событий 9 и 10 мая у памятника советским воинам в парке Победы, где было допущено скопление людей, поддерживающих российскую агрессию. НО заявило, что в случае, если мнение партии не будет учтено, объединение отзовет из правительства своих министров. В итоге Голубева в понедельник сообщила, что потеряла доверие премьера, поэтому сама уходит в отставку. В свою очередь Кариньш из-за "попытки шантажа" потребовал оставить должность одному из министров Национального объединения.