Пугачева, Галкин, Макаревич и Гребенщиков встретились в Израиле

На снимке Алла Пугачева находится вместе с Андреем Макаревичем и Борисом Гребенщиковым.

После начала военных действий РФ на территории Украины Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми улетел в Израиль. Ходят слухи, что в ближайшее время он в Россию не вернется. Кроме того, в своем видеообращении артист признался, что лишился работы (в телепередаче "Сегодня вечером" ему нашли замену) и рекламных контрактов. Его концерты в РФ стали отменять, а потому он решил и отдохнуть, и поработать - выступить с концертной программой в Израиле.

Появилось много слухов вокруг будущего их замка в деревне Грязь. Была версия, что за особняком присматривают 30-летний внук Примадонны Никита Пресняков с супругой Аленой. Но звездный наследник опроверг эти новости.

Ранее главный редактор пропагандистского канала RT Маргарита Симоньян назвала Галкина "геем, который женился на пожилой женщине для обогащения". Ее заявление прозвучало после того, как 23 апреля Максим Галкин раскритиковал правительство РФ и ракетный обстрел Одессы.

Телеведущую осудила латвийская певица Лайма Вайкуле. В защиту Пугачевой и Галкина высказался также Игорь Николаев.