В сексуальном насилии в отношении подростка обвиняется десять раз судимый мужчина

Согласно решению о передаче уголовного дела в суд, обвиняемый вечером осенью 2021 года встретил на улице девочку и завел с ней разговор.

Он убедил девочку пойти с ним в его квартиру и, воспользовавшись тем, что находится вдвоем с ней и никто не мешает осуществить противозаконные действия, применив насилие и угрозы, удовлетворил свое сексуальное желание противоестественным путем.

За такое преступление грозит пожизненное лишение свободы или лишение свободы на срок от пяти до 20 лет.