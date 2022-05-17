Вт, 17.05.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии

В сексуальном насилии в отношении подростка обвиняется десять раз судимый мужчина

ФОТО: Alex Linch/Shutterstock

Прокуратура передала суду Земгальского района уголовное дело, по которому в сексуальном насилии в отношении подростка обвиняется десять раз судимый мужчина, сообщает агентство LETA.

Согласно решению о передаче уголовного дела в суд, обвиняемый вечером осенью 2021 года встретил на улице девочку и завел с ней разговор.

Он убедил девочку пойти с ним в его квартиру и, воспользовавшись тем, что находится вдвоем с ней и никто не мешает осуществить противозаконные действия, применив насилие и угрозы, удовлетворил свое сексуальное желание противоестественным путем.

За такое преступление грозит пожизненное лишение свободы или лишение свободы на срок от пяти до 20 лет.

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