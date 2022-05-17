В прошлом году в Рижском роддоме на свет появились 124 пары близнецов

В прошлом году Рижский роддом принял 33,5% родов в Латвии - 5761, что на 449 больше, чем годом ранее, и здесь родилось 5866 детей - на 474 больше, чем в 2020 году.

"Мы приняли 124 пары близнецов, что на 24 больше, чем в прошлом году, а 416 детей родились раньше срока", - сообщила вчера журналистам председатель правления роддома Санта Маркова, добавив, что количество недоношенных детей растет с каждым годом.

Правда, в прошлом году в Латвии родилось на 111 детей меньше, чем годом ранее.

Не все дети рождаются здоровыми. В прошлом году в лечении нуждались 706, или 11,9% всех новорожденных, но то, что их количество уменьшилось, радует.

387 новорожденных находились на лечении в отделении реанимации, 319 - в отделении матери и ребенка. О положительной динамике свидетельствует тот факт, что в прошлом году только 20,2% родов были проведены путем кесарева сечения, что на 1,5% меньше, чем годом ранее, и на 2,5% меньше, чем в целом по стране.