В разрушенном в результате нападения России Харькове начались оценка разрушений и приведение города в порядок. Ночью военные силы РФ с металлургического завода "Азовсталь" вывезли тяжело раненых украинских солдат, которые более двух месяцев защищали Мариуполь. В свою очередь во Львов вернулись победители конкурса "Евровидение". Обобщили фотографии ведущих мировых агентств за 16 мая в Украине.