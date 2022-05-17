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Фото ⟩ "Кладбище" российских танков в Буче и разрушения в Харькове. Свидетельства войны в Украине
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В разрушенном в результате нападения России Харькове начались оценка разрушений и приведение города в порядок. Ночью военные силы РФ с металлургического завода "Азовсталь" вывезли тяжело раненых украинских солдат, которые более двух месяцев защищали Мариуполь. В свою очередь во Львов вернулись победители конкурса "Евровидение". Обобщили фотографии ведущих мировых агентств за 16 мая в Украине.
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