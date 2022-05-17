В разрушенном в результате нападения России Харькове начались оценка разрушений и приведение города в порядок. Ночью военные силы РФ с металлургического завода "Азовсталь" вывезли тяжело раненых украинских солдат, которые более двух месяцев защищали Мариуполь. В свою очередь во Львов вернулись победители конкурса "Евровидение". Обобщили фотографии ведущих мировых агентств за 16 мая в Украине.

Победители конкурса "Евровидение" Kalush Orchestra вернулись во Львов ФОТО: Reuters/ScanPix
Бородянка ФОТО: JORGE SILVA/REUTERS
"Кладбище" российских танков и бронетехники в Буче ФОТО: JORGE SILVA/REUTERS
60-летний Николай показывает журналистам подвал в Козаровичах, неподалеку от Киева, где он скрывался во время российского вторжения и продолжает жить до сих пор, так как его дом разрушен. ФОТО: GENYA SAVILOV/AFP/Scanpix
Украинский полицейский документирует разрушение на рынке "Барабашово" в Харькове ФОТО: SERGEY BOBOK/AFP
Очистка жилого дома от обломков в Харькове ФОТО: State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS
Встреча в Харькове ФОТО: SERGEY KOZLOV / EPA
Украинская полиция у эксгумированного трупа. Считается, что мужчина был убит во время обстрелов вооруженными силами РФ ФОТО: VASILIY ZHLOBSKY/EPA
Украинский солдат в подвале в Малой Рогани, Харьковская область, который некоторое время использовали российские солдаты ФОТО: Bernat Armangue / AP/Scanpix
Уничтоженный российский вертолет в Харьковской области ФОТО: Bernat Armangue / AP/Scanpix
Строительные инженеры оценивают состояние здания Харьковской региональной администрации ФОТО: DIMITAR DILKOFF/AFP/Scanpix
Российские солдаты в Мариуполе ФОТО: ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS
Российские солдаты вывозят раненых украинских военнослужащих с комплекса "Азовсталь" в Мариуполе ФОТО: ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS
Автобус, на котором российские силы вывозят раненых украинских военнослужащих с комплекса "Азовсталь" в Мариуполе ФОТО: ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS
Одесса ФОТО: STEPAN FRANKO / EPA
Жители ждут похоронную процессию погибшего в результате взрыва мины украинского солдата Владимира Лосева в Заре Труда, Одесская область. ФОТО: Francisco Seco/AP/Scanpix

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