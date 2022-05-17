Министр Артур Том Плешс женился

Новоиспеченный супруг рассказал, что они с Мадарой вместе уже более семи лет. "Познакомились для сегодняшнего дня, вероятно, несоответствующе. Это было не в Интернете. Даже не в Tinder. Это было в компании друзей на одном мероприятии. Все происходило как-то очень естественно. Иногда в жизни так случается, что все раскладывается по полочкам в правильном месте и вовремя. Именно так случилось и с нами - встретились, посмотрели друг другу в глаза и поняли, что с этого момента наши пути надолго вместе", - рассказал изданию Privātā Dzīve Плешс.