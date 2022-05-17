Эксклюзивное интервью ⟩ Раненый боец полка "Азов" рассказал о битве за Мариуполь

- Нет, первые пять дней люди еще держались. Но в полной мере я увидел это уже день на десятый где-то.

- Что именно?

- Я увидел трупы людей, лежащих на улицах. Десятки тел только в видимой доступности. А сколько их было на самом деле, сложно сказать. Особенно меня психологически подкашивало видеть трупы детей. У меня у самого двое девочек, три и пять лет, поэтому такое сложно забыть. По крайней мере мне, как отцу.

- Мэр Мариуполя озвучивал цифру в 22 000 погибших среди мирных жителей. Как вы считаете, она соответствует действительности?

- Скорее всего, да, возможно, и больше. Сейчас очень сложно подсчитать. Но думаю, мы никогда и не узнаем реальную цифру, потому что российские военные скорее всего будут заметать следы своих преступлений. Там же работают мобильные крематории.

MOROZ DMYTRO VSEVOLODOVYCH

- А как вы умудрялись сбивать российские самолеты?

- Да, это было два случая всего. Один истребитель мы сбили, еще один был поврежден. Все очень просто, из обычного переносного ракетного комплекса Игла. А потом они начали летать очень высоко, вне зоны досягаемости нашего вооружения.

- А ваша семья с вами жила в Мариуполе?

- Моя семья выехала из Мариуполя 23 февраля вечером к родственникам в Одессу. Вот они уехали, а утром следующего дня мы уже воевали вовсю. Это, конечно, чудо какое-то, что мои родные выехали.

- А как ты попал в полк "Азов"?

- Совершенно случайно. Это было в 2014 году. После Майдана пошел в тогда еще в добровольческий батальон "Азов", который был приписан к Национальной гвардии. Мне тогда было не принципиально, куда именно, главное было пойти на фронт, защищать родину. Но сейчас не жалею ни единой секунды, что попал именно в "Азов". Мы все как одна большая семья, мы все и каждый друг другу братья. Мы все очень разные, и по возрасту, и по судьбе, но в "Азове" мы все были как единый организм, может быть, поэтому мы и стали настолько эффективным боевым подразделением.

Я не знаю ни одного подразделения, которое со времен Второй мировой войны столкнулось бы с такими боями, в каких оказались мы. Быть в полном окружении, в полном отрыве от остальных сил и одновременно наносить врагу столько урона, это надо быть очень мотивированным.

ФОТО: Фото Тараса

- Как вы считаете, Мариуполь реально отвоевать назад, чтобы не таким путем, как это делают русские?

- Ну, во-первых, я не считаю, что Мариуполь пал, он еще сопротивляется. Во-вторых, там уже практически все уничтожено. Поэтому и бомбить абсолютно нечего. Вражескому солдату не будем за чем спрятаться банально. Ну и я считаю, что нашему противнику нет никакой мотивации держаться за эту землю, потому что это не их земля. Это наша родина, наша родная земля, мы не можем ее предать, нам обязательно нужно ее отвоевывать назад.

- Это правда, что вам предлагали выйти из Мариуполя?

- Да, это правда. Еще в самом начале штурма города на нас вышли представители российской армии и предложили уйти из города. Просто так, не складывая оружия.

- Почему?

- Ну, потому что их командиры понимали, что так просто взять город не удастся. Может быть, они не хотели класть тысячи жизней своих людей на плаху этого бессмысленного штурма.

- И последний вопрос: почему Путин так хочет уничтожить полк Азов?

- Мне кажется, он чувствует угрозу от профессионализма нашего подразделения и при помощи пропагандистских СМИ Кремль пытался всегда очернить нас. Ну а сейчас, мне кажется, они попали в капкан своих пропагандистских штампов и просто не могут дать задний ход. В любом случае, там на "Азовстали" парни все прекрасно понимают, что в плен им сдаваться нельзя. Из плена только один наш вернулся живым и то, в очень плохом физическом состоянии, понимаете, да?

"За терриконами – "Азовсталь". Вид с левого берега на "Азовсталь". ФОТО: Дмитрий Мороз