Осознав внутреннюю противоречивость названия, "Новая консервативная партия" стала просто "Консервативными". Но начинка осталась та же - тихие, спокойные, глава партии - не премьер-министр, но его заместитель. Помогла ли смена имиджа и спокойный фон выполнить обещания - в новом тексте от "Липину интересно" в рамках серии публикаций "Понятные выборы".

На выборах в 13-й Сейм "Консервативные" (тогда - "Новая консервативная партия") заняли третье место, получив 13,59% голосов и 16 мест в парламенте - столько же, сколько было и у KPV LV.

"Консервативные" стали одной из партий коалиции, получив три министерских кресла (позже увеличив это число до четырех), а лидер партии Янис Борданс стал одним из заместителей премьер-министра Кариньша.

В общем, в руках у партии сконцентрировалось достаточно много рычагов управления. Давайте же посмотрим, помогло ли им это сдержать свои обещания.

Историческая справка

"Новая консервативная партия" (НКП) была образована в мае 2014 года, а ее руководителем был избран Янис Борданс, который еще за несколько месяцев до этого занимал пост министра юстиции от "Национального объединения".

На выборах в 12-й Сейм партия получила всего лишь 0,7% голосов. Но уже через три года НКП достаточно удачно выступила на муниципальных выборах, получив, например, 9 мест в Рижской думе (столько же было у объединения партий Латвийское объединение регионов и "Развитию Латвии"; больше только у "Согласия").

И уже в 2018 году в 13-м Сейме НКП получила 16 мест и три кресла в правительстве: министр юстиции Янис Борданс, министр образования Илга Шуплинска и министр сообщения Талис Линкайтс.

Слева направо: Талис Линкайтс, Янис Борданс, Илга Шуплинска ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Стоит отметить, что после того, как Гобземс не смог сформировать свое правительство, пост премьера был предложен как раз Бордансу. Но он тоже не смог договориться с партнерами по коалиции.

За четыре года НКП столкнулась с несколькими заметными изменениями (хоть и не сравнимыми с KPV LV). В частности, из партии ушла Шуплинска - ее пост министра заняла Анита Муйжниеце. Но зато к фракции НКП в Сейме присоединился Айварс Гейданс, ушедший из KPV LV.

Кроме того, в ходе перераспределения министерских мест, ранее принадлежавших KPV LV, НКП достался еще и пост министра благосостояния - его занял Гатис Эглитис.

В 2022 году НКП, как я и упоминал выше, приняла решение называться просто - "Консервативные". Так я их и буду называть во всем последующем тексте.

Программа и выполнение

С полной программой "Консервативных" можно ознакомиться здесь. Я лишь пройдусь по самым интересным, на мой взгляд, моментам. И постараюсь обратить внимание именно на те обещания, которые можно оценить, то есть конкретные числа или дела, которые можно проверить.

Разделены цели будут так же, как и в программе "Консервативных", по сферам.

Объединение министерств, вместо 13 - 8 сильных министерств.

Схожий призыв с тем, что предлагала KPV LV. Причем "Консервативные" конкретно расписали, какие именно министерства они хотят объединить: юстиции и внутренних дел; благосостояния и здравоохранения. Кроме того, предлагается убрать Министерство сообщения, Министерство охраны среды и регионального развития и Министерство сельского хозяйства.

Надо ли говорить, что количество министерств осталось тем же, никаких даже попыток в эту сторону предпринято не было (по крайней мере так, чтобы это было заметно за стенами Сейма).

Более того, одним из министерств, которое "Консервативные" не признали "сильным", управляет как раз их представитель - Талис Линкайтс.

Также любопытно, что, когда Борданс был кандидатом в премьер-министры, он представил свое видение Кабмина, в котором у "Консервативных", кроме поста премьера, было всего два кресла: министра юстиции и министра охраны среды и регионального развития - главы еще одного министерства, которое "Консервативные" якобы не считали достаточно "сильным".

Почему я такое большое внимание обращал (и буду обращать) именно на министров? Потому что, согласно статистике самого Сейма, - более 75% из рассмотренных законодательных инициатив были поданы Кабмином. И только около 11% депутатами и 14% - комиссиями Сейма. Так что мы видим, кто на самом деле активнее других занимается законотворческой деятельностью.

Управление

Большие порты - под полным контролем государства.

Перенаправление полумиллиарда евро с проекта электрификации железной дороги на науку.

Первый пункт - находится на стадии выполнения. Несмотря на много громких слов и заявлений, изменения к закону о портах находятся на стадии принятия. Пока по поводу этих изменений Союз зеленых и крестьян обратился в суд, но, судя по всему, рано или поздно изменения будут приняты и Рижский и Вентспилсский свободные порты перейдут под управление государства.

Рижский свободный порт ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Проект электрификации также был остановлен, впрочем, куда именно была перенаправлена сумма в 441 миллион евро, выяснить непросто. Но вряд ли в науку (нельзя просто перенаправлять средства из одного министерства в другое). Хотя, с другой стороны, финансирование науки в 2022 году было самым большим с 2008 года, так что, возможно, как-то это и получилось.

Сам Линкайтс в одном из интервью 2020 года сказал следующее: "Из-за того, что у нас нет проекта по электрификации, у нас осталось около 38 млн евро из средств фондов ЕС, которые мы хотим вручить на выполнение долгосрочной транспортной политики Риги".

Юстиция

Объединение KNAB, Бюро по защите Сатверсме и Полиции безопасности.

Создание эффективной судебной системы, создание специального суда для экономических преступлений и коммерческих споров.

Все эти пункты находились в графе "юстиции и внутренних дел". И как раз кресло министра юстиции "Консервативные" получили. Но первый пункт - мимо. Впрочем, справедливости ради, он и относится скорее к Министерству внутренних дел.

Второй пункт - сложнее. В марте 2021 года действительно работу начал Суд по экономическим делам. Однако его необходимость была предметом долгих дискуссий, против высказывался, например, генеральный прокурор Юрис Стуканс.

Что же касается создания "эффективной судебной системы", то здесь, как и в случае с обещаниями KPV LV, судить (простите за каламбур) сложно. Впрочем, можно с уверенностью сказать, что принципиальных реформ судебной системы за четыре года проведено не было.

Экономика

Реализация плана 3x500: минимальная зарплата, необлагаемый налогом минимум для зарплат и пенсий - 500 евро, минимальная пенсия - 200 евро уже в 2019 году.

Госпособие семьям: 50 евро за первого ребенка, 100 евро за второго и 150 евро за третьего и каждого следующего ребенка.

Отмена налога на недвижимость для первого жилья разумной площади.

Минимальная зарплата была повышена до 500 евро 1 января 2021 года - чуть позже, чем обещалось, но все же. Что касается необлагаемого налогом минимума, то он тоже вступил в силу, но еще позже. С 1 января по 1 июля 2022 года - 350 евро, а с 1 июля 2022 года - 500 евро. Показательно, что депутаты от Союза зеленых и крестьян предложили ввести планку в 500 евро с 1 января, но коалиционные депутаты не поддержали это предложение.

А вот с пенсиями не получилось. Да, коэффициент был повышен. Минимальная пенсия по инвалидности - 136,00 евро (для третьей группы), по возрасту - 149,6 евро (с 2021 года).

Пособия тоже выросли, но не так, как обещали "Консервативные". За одного ребенка - 25 евро, за двух детей - 100 евро (50 за каждого), за трех детей - 225 евро (75 евро за каждого), за четырех и больше детей - 100 евро за каждого ребенка. Эти изменения вступили в силу 1 января 2022 года.

И да, налог на недвижимость, как я и писал в статье про KPV LV, не изменился. Предложения по изменению закона о налоге на недвижимость подавались аж дважды: 16 мая 2019 года и 16 октября 2019 года. Первый раз - депутатами Союза зеленых и крестьян; второй раз - экс-депутатами KPV LV.

Медицина

Зарплаты врачей - как минимум 1700 евро "на руки", зарплаты медсестер - как минимум 800 евро "на руки".

Добиться снижения цен на медикаменты на 30%.

Нет и нет. Зарплаты и правда повысили (пусть и не до обещанного уровня), но только после пандемии Covid-19. А до нее, вы могли забыть, врачи вообще-то протестовали, потому что коалиционные депутаты не исполнили свои обещания. И кто знает, что случилось бы, если бы не пандемия.

Протест возле Сейма "Один день без медицинского персонала" ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Ну и медикаменты - это смешно, да. Цены не просто не упали, а даже немного выросли, и никаких инициатив по этому поводу подано не было.

Образование и наука

Финансирование на науку - 1,5% от ВВП.

Язык обучения в школах - государственный язык.

Сохраним малые школы и введем справедливое финансирование школ.

С одной стороны, финансирование на науку в 2022 году, если верить Министерству образования, самое большое с 2008 года. С другой стороны - только в 2024 году планируется, что оно достигнет 1% от ВВП, и только к 2027 году - 1,5% от ВВП. То есть цель не выполнена.

Пока, несмотря на все попытки, в начальных и основных школах нацменьшинств встречаются уроки и минуты общения не на государственном языке. Так что и эта цель не выполнена.

С малыми школами тоже неудача. Количество школ продолжает сокращаться (с 748 в 2017/18 уч. г. до 678 в 2021/22 уч. г.), причем количество школ в крупнейших городах Латвии практически не изменилось (с 235 до 233 за два последних года), так что сокращение произошло именно за счет сельских, небольших школ.

Надо отметить, что и поданных законопроектов относительно школ и образования от "Консервативных" не наблюдалось.

Остальное

Цели оставшихся сфер (культура, оборона и иностранные дела) слишком широки, чтобы их можно было адекватно оценить. Ну что это в самом деле: "сохранение латышскости в диаспорах" и "усиление позиций Латвии в ЕС и НАТО"? Как это измерять и проверять?

Единственное конкретное обещание связано с обороной - особый закон о том, что оборонный бюджет будет составлять 2% от ВВП вне зависимости от обстоятельств. Такой законопроект принят не был и даже не был подан на рассмотрение. Но был подан (и принят) законопроект об объеме финансирования сферы обороны до 2025 года (в 2023 году - 2,25% от ВВП, в 2024-м - 2,4%, в 2025-м - 2,5%).

Правда, причина принятия этого законопроекта - война в Украине, а не инициатива депутатов от "Консервативных". Зато именно "Консервативные" могут похвастаться тем, что их депутат Юрис Юрашс (вернее, экс-депутат, 17 марта он сложил мандат) отправился защищать Украину с оружием в руках.

Латвієць Юріс Юрашс – один з бійців батальйону «Карпатська Січ».

13 років працював у Національному антикорупційному бюро Латвії. Був керівником фракції Консервативної партії Латвії. Змінив мандат депутата Сейму на військову форму, щоб захищати Україну👇https://t.co/j6pWCaZJpX pic.twitter.com/HlwLCJCiZl — Олег Тягнибок (@o_tiahnybok) March 29, 2022

Вывод

Если брать количественно, то "Консервативные" выполнили не так уж много своих обещаний: порты в процессе перехода под контроль государства, Суд по экономическим делам сформирован, зарплаты и необлагаемый минимум дошли до обещанного уровня, повышены также зарплаты медикам, пенсии и пособия семьям (пусть и не так сильно, как хотелось).

При этом все цели, где указывался конкретный срок, были выполнены позже, причем на пару лет, а остальные обещания не были выполнены, зачастую не было и попыток их выполнить.

Также сложно оценить, что именно из достигнутого было инициативой именно "Консервативных", а не их партнеров по коалиции. Скажем, минимальные зарплаты продвигала Рамона Петравича (KPV LV), хотя сейчас министром благосостояния и является представитель "Консервативных".

Мы еще посмотрим на это в следующих статьях, но уже сейчас можно сказать, что "Консервативные" оказались наименее заметной партией. С одной стороны, нет ярких скандалов вроде всего, что было с KPV LV или парковками у "Для развития/За!". С другой - и заметных историй успеха (вроде премьерства Кариньша) не наблюдается.

Даже отставка Шуплинской прошла без особых кругов по воде. Экс-министр показательно вышла из партии, немного ее покритиковала и стала работать депутатом. А партия не заметила потери бойца и продолжила свою деятельность.

При этом по сравнению с теми же KPV LV - "Консервативные" добились хотя бы каких-то из обещанных целей, особенно много выжав из поста министра юстиции.

Не хочется никого обижать, но по сравнению с остальными это достаточно серая партия, которая все же добивается определенных успехов. А насколько больших успехов в сравнении со своими партнерами по коалиции - увидим в следующих текстах.

Портал RUS TVNET и рубрика "Липину интересно" представляют серию публикаций "Понятные выборы". Да, уже 1 октября этого года в Латвии пройдут выборы в 14-й Сейм. В первой части этой серии мы рассматриваем, справились ли партии, прошедшие в 13-й Сейм, со своими обещаниями четырехлетней давности. Во второй части - изучим новые программы, которые партии представят потенциальным избирателям.