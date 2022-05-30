Как так получилось, что партия, набравшая больше всего голосов (из тех, что попали в коалицию), не дожила даже до конца 13-го Сейма? И получилось ли у них выполнить хотя бы некоторые из своих обещаний? Об этих и других вопросах - в новой статье "Липину интересно"!

Портал RUS TVNET и рубрика "Липину интересно" запускает серию публикаций "Понятные выборы". Да, уже 1 октября этого года в Латвии пройдут выборы в 14-й Сейм. Для начала мы рассмотрим, справились ли партии, прошедшие в 13-й Сейм, со своими обещаниями четырехлетней давности. Позднее изучим новые программы, которые партии представят потенциальным избирателям.

Вы можете спросить: а почему KPV LV? Они же распались, больше их в Сейме нет, а на обломках выросло сразу несколько новых политических сил - "Каждому и каждой" Алдиса Гобземса, "За человечную Латвию" (о них ниже), братья Гиргенсы переняли управление в партии "Республика", а экс-министры Ральф Немиро и Рамона Петравича перешли в партию "Латвия на первом месте" Айнарса Шлесерса.

Дело в том, что вообще-то среди партий коалиции именно у KPV LV изначально было больше всего голосов избирателей - 14,25%, что дало им 16 мест в Сейме (столько же у Национального объединения, но там всего 13,59% голосов).

Да и в целом история KPV LV весьма показательна для латвийской политики. Сейчас объясню.

Историческая справка

Партия KPV LV была образована 3 июня 2016 года. У истоков стояли Артусс Кайминьш, Атис Закатистов, Линда Лиепиня. Позже к ним присоединился и Алдис Гобземс. Идеологией партии назывался правоцентризм, в экономике политики придерживались фискального консерватизма.

На выборах 2018 года они заняли второе место (проиграв около 5% "Согласию") и стали одной из формирующих коалицию партий. Алдис Гобземс был выдвинут на пост премьер-министра страны, но за две недели у него не получилось договориться с другими партиями. Тогда президент Раймонд Вейонис отозвал его кандидатуру, а премьером - через некоторое время - был назначен Кришьянис Кариньш.

Алдис Гобземс и Раймонд Вейонис ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Гобземс боролся за пост министра внутренних дел, но Кариньш был против, указывая в том числе на скандальность Гобземса. В итоге KPV LV получило три кресла в правительстве: министр экономики Ральф Немиро, министр внутренних дел Сандис Гиргенс и министр благосостояния Рамона Петравича.

4 февраля 2019 года партия KPV LV приняла решение исключить Гобземса. Он также был исключен из фракции KPV LV в Сейме. По словам Кайминьша, претензии к Гобземсу связаны с "систематическим подрывом имиджа партии", также было "много патологической лжи", которую Гобземс озвучивал и с трибуны Сейма.

29 мая 2019 года партию покинула одна из ее основателей - Линда Лиепиня, после чего ее примеру последовали еще несколько депутатов. В итоге после 8 января 2020 года, когда партию покинул еще один основатель Артусс Кайминьш, в Сейме осталось лишь 10 депутатов KPV LV.

В декабре 2020 года из партии исключили последнего из основателей - Атиса Закатистова, а также министра экономики Ральфа Немиро (его заменил Янис Витенбергс). Партия сменила название на "За человечную Латвию".

Атис Закатистов ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Апрель 2021 года знаменовал собой последнюю поворотную точку в контексте KPV LV как правительственной партии. 21 апреля 2021 года министр экономики Витенбергс заявил о том, что переходит из партии KPV LV в Национальное объединение.

После серии новостей, переговоров и скандалов, KPV LV была исключена из правительства, а на место ее министров были назначены люди из других партий.

На данный момент фракция KPV LV (которая теперь называется "Независимые" - это те же "За человечную Латвию") в Сейме насчитывает шесть депутатов.

Программа и выполнение

Программа KPV LV (которую можно до сих пор найти на сайте выборов) состоит из 13 пунктов. Пройдемся по ним по очереди, чтобы понять, насколько успешно они были исполнены.

Сразу отмечу, что да, уже в марте 2020 года началась пандемия коронавируса, которая технически не закончилась до сих пор, но по факту длилась до начала 2022 года. И это будет главным контраргументом всех политиков на вопросы о выполнении обещаний.

Но, во-первых, у нас были полтора года до этого. А во-вторых, пандемия не помешала принять многие важные изменения в законодательстве. Вопрос в том, как они были связаны с предвыборной программой.

Итак, начинаем.

Ликвидировать Совет коалиции, потому что управление Латвией нельзя доверить серым кардиналам;

Создать эффективное и дееспособное правительство, которое состоит из 6 министров и премьер-министра;

Поменять модель управления государством, создав секретариаты для решения конкретных задач.

Начнем с того, что эти обещания могли бы быть выполнены, только если бы KPV LV получило абсолютное большинство в парламенте. Поверить в это могли только сказочные оптимисты.

Коалиционный совет живет и здравствует (и даже стал более заметным как раз во время пандемии), а секретариаты созданы не были.

Количество министров не изменилось, а пост премьер-министра от KPV LV ушел. Впрочем, об этой драме я уже писал выше.

Более того, даже законопроектов или депутатских запросов по этим темам подано не было, а в Комиссии по государственному управлению всего один представитель партии - Эрик Пуценс.

Объединить государственные вузы в одном Латвийском университете, устранив перекрытие программ и неэффективное использование ресурсов;

Передать все государственные школы в ведение государства, чтобы реформа образования не остановилась на дискуссиях с самоуправлениями;

Передать все государственные детские сады в ведение государства, чтобы ликвидировать очереди в них и обеспечить для всех детей равноценные возможности получения начального образования на латышском языке.

Следующие три пункта посвящены образованию. Показательно, что пост министра образования не просто не достался KPV LV. Еще когда Гобземс был кандидатом в премьер-министры и заявлял свой вариант правительства, пост министра образования был тогда предложен представителю "Консервативных" Дагмаре Бейтнере-Ле Галла.

То есть даже в идеальном правительстве KPV LV вопрос образования они отдавали другим людям, хотя, забегая вперед, особых совпадений по вопросу образования не было.

Даже в Комиссии Сейма по образованию было всего два представителя KPV LV - Иварс Пуга и Ивета Бенхена-Бекена (впрочем, она покинула комиссию уже в июне 2019 года, и Пуга остался один).

В общем, как видим, несмотря на сравнительно высокую позицию в программе, вопрос образования не был для KPV LV одним из главных. Ну и на всякий случай отмечу, что ничего из того, что было написано в этих пунктах, выполнено не было.

Артусс Кайминьш ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Оказать государственную поддержку семейным врачам, обеспечивающим доступную и своевременную заботу о здоровье и профилактику заболеваний;

Снизить цены на медикаменты, либерализуя отрасль фармации.

Эти два пункта посвящены здравоохранению. И, вы снова угадали, министр здравоохранения - не из KPV LV. И опять-таки, когда Гобземс распределял места в своем гипотетическом правительстве, кресло министра здравоохранения было предложено "Консервативным" (хотя у них здравоохранение даже в приоритеты не входило).

Что до выполнения - цены на лекарства продолжают расти, а вот зарплаты врачам и правда подняли. Остается вопрос, насколько это заслуга политиков, а насколько - пандемии, но мы вежливо промолчим.

Отменить для пенсионеров имущественный налог на единственное жилье, а также изменить принципы расчета и наследования пенсии.

Наконец-то мы дошли до чего-то поинтереснее. За время работы 13-го Сейма предложения об изменениях в Законе о налоге на недвижимость подавались аж дважды: 16 мая 2019 года и 16 октября 2019 года. И, надо признать, среди подающих во второй раз были депутаты, избранные от KPV LV (впрочем, на тот момент они из партии уже вышли): Алдис Гобземс, Линда Лиепиня, Дидзис Шмитс и Карина Спруде.

Но оба раза изменения посылались в Бюджетную комиссию Сейма и отклонялись. Кстати, в этой комиссии на тот момент находилось аж три представителя KPV LV: Ивета Бенхена-Бекена, Рамона Петравича и Атис Закатистов. В общем, и здесь - неудача.

Рамона Петравича - ее бывший сопартиец Кайминьш назвал "недоразумением" в Сейме и Кабинете министров" ФОТО: Zane Bitere/LETA

Привести в порядок законодательство о рекламе и получении быстрых кредитов, чтобы люди "не тонули" в долгах.

Пожалуй, первая победа KPV LV. Очень много изменений было введено в Закон о кредитных предприятиях - не буду долго расписывать. И хотя нельзя точно сказать, сколько в этом заслуги именно KPV LV (а в документах сказано лишь, что их подает Кабинет министров), но, учитывая, что у этой партии были и кресло министра экономики, и кресло министра благосостояния, думаю, что без KPV LV не обошлось.

Реформировать VID.

Тут чуть сложнее. С одной стороны, изменения в закон о VID были поданы в апреле 2019 года и приняты через несколько месяцев, в декабре. С другой - ответственным за эти изменения было назначено Министерство финансов (министр Янис Рейрс - "Новое Единство"), а одной из причин необходимости изменений называлась "инициатива VID" - то есть было не только политическое решение, но и взгляд на проблему изнутри.

Кроме того, изменения в законе о VID сложно назвать "реформой" (а никто их так и не называл). Правда, в KPV LV тоже не уточняли, что именно они хотят реформировать. Так что решайте сами, насколько этот пункт был выполнен и есть ли тут заслуга партии.

Разработать новую, более эффективную систему налогов, которая была бы более понятна и справедлива для каждого плательщика налогов.

Без комментариев. Начиная с того, что разработана налоговая реформа была опять-таки Рейрсом ("Новое Единство"), и заканчивая количеством жалоб, непонимания и критики со стороны как обычных жителей, так и представителей других политических сил, например партии "Прогрессивные". В общем, как ни посмотри, за эту цель - твердый "неуд".

Реформировать систему юстиции, чтобы любое судопроизводство в Латвии могло быть закончено за год.

В последний раз повторю - кресло министра юстиции сам Гобземс хотел передать... кому бы вы думали - правильно, "Консервативным". Кстати, в Юридической комиссии Сейма от KPV LV и сидит только Гобземс. Ну еще Немиро был, но всего пару месяцев, пока министром не стал.

В общем, и юстиция не была приоритетом KPV LV, а то, насколько система юстиции стала эффективнее - вопрос открытый.

Вывод

По итогу из 13 пунктов обещаний выполнен был лишь один. И еще два - очень спорно. Что, в общем, неудивительно. Учитывая внутренние пертурбации, было бы сложно ожидать от KPV LV фокуса на какой-то деятельности.

Да и вообще после практически каждых выборов в Сейм попадает партия, которая уже через четыре года (а то и быстрее) уходит в небытие. Загибайте пальцы.

Выборы в 12-й Сейм: партия "От сердца Латвии" Ингуны Судрабы - 7 мест в парламенте. Уже на следующих выборах, сменив название на "Атмода Латвии", партия получила меньше процента голосов избирателей.

Выборы в 11-й Сейм: Партия реформ Валдиса Затлерса - 16 мест в парламенте. Через четыре года партия была ликвидирована.

Выборы в 10-й Сейм: объединение "За хорошую Латвию!" Айнарса Шлесерса и Андриса Шкеле - 8 мест в парламенте. Уже через год на внеочередных выборах в Сейм партии, входящие в объединение, пошли отдельно и обе проиграли.

В общем, вы видите схему. Харизматичный лидер (или лидеры), яркие обещания, внутренние споры - и в итоге партия все четыре года (если живет столько, конечно) занята не делом и выполнением обещаний, а попытками хотя бы не развалиться.

Насколько это выходит удачно? Как мне кажется, текст выше и история KPV LV очень показательна.

Поэтому, когда будете голосовать на выборах в 14-й Сейм, обратите внимание на то, чтобы не попасться в эту ловушку.