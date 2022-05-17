Вт, 17.05.2022
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

В Армении во время протестов задержаны более 400 сторонников оппозиции

ФОТО: AFP/SCANPIX

В Армении полиция задержала более 400 сторонников оппозиции, которые пытались блокировать улицы в столице Ереване, где уже месяц продолжаются протесты противников действующего правительства, сообщает AFP.

Среди задержанных - сын второго президента Армении Роберта Кочаряна Левон, пишет DW.

С середины апреля оппозиционные партии проводят демонстрации, требуя ухода в отставку премьер-министра Никола Пашинян, так как недовольны его действиями по поводу территориального спора с Азербайджаном.

Утром во вторник несколько сотен сторонников оппозиции пытались блокировать улицы в центре Еревана.

"414 человек, которые не подчинились законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, на короткое время были задержаны", - сообщила полиция.

В сентября 2020 года между Армений и Азербайджаном вспыхнули военные действия в связи со спорами по поводу Нагорного Карабаха, в ходе чего погибли около 6500 человек.

Галерея: Задержания во время протестов в Ереване

Боевые действия продолжались шесть недель и завершились 9 ноября 2020 года, когда Армения и Азербайджан при поддержке России заключили соглашение о прекращении огня, что в Армении многие посчитали капитуляцией.

Согласно соглашению, армяне потеряли часть основной территории Нагорного Карабаха, а также все районы буферной зоны безопасности, находившиеся под контролем армян с 90-х годов прошлого века.

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