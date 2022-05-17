Правда ли, что Украина вывозит зерно в обмен на оружие?

Во-первых, на самом деле это Россия крадет зерно из Украины. Министерство иностранных дел Украины 11 мая заявило (здесь), что Россия уже украла у Украины по меньшей мере 400-500 тыс. тонн зерна на сумму свыше 100 млн долларов США. МИД также предупредил, что РФ продает партии зерна, частично или полностью состоящие из зерна, украденного из Украины. Об этом также пишет издание "Украинская правда". "Практически все корабли, идущие с зерном из Севастополя, перевозят ворованное украинское зерно", - сообщает правительство Украины.

CNN со ссылкой на многочисленные источники также сообщает, что российские войска воруют у украинских фермеров сельскохозяйственную технику и тысячи тонн зерна в оккупированных Россией районах, а также наносят артиллерийские удары по местам хранения продовольствия (здесь).

Во-вторых, Байден действительно недавно говорил о том, что Украине нужно помочь вывезти зерно из страны, поскольку им питается большая часть Африки. Однако это не имеет никакого отношения к законопроекту о ленд-лизе, который предоставляет возможность ускорить и увеличить поставки военной помощи Украине, а также другим странам Восточной Европы.

В Украине сейчас хранится приблизительно 20 млн тонн зерна, которое невозможно экспортировать из-за того, что порты и пути доставки перекрыты. Евросоюз и "Большая семерка" готовы помочь Украине с экспортом зерна. "Нам нужно зерно на мировом рынке, а Украине нужны элеваторы для будущего урожая", - заявил министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир. Об этом сообщают местные и зарубежные СМИ. В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в Twitter ранее написал, что война России против Украины может повлечь за собой "ураган голода". Еврокомиссия перечислила конкретные действия, которые необходимо предпринять, чтобы Украина получила возможность экспортировать зерно и обеспечить необходимый для этого транспорт.

Обеспечить экспорт важно потому, что несколько бедных стран Африки и Ближнего Востока зависят от украинского зерна. В Сомали, например, более 60% пшеницы поступает из Украины.

В другой записи утверждается, что

США в обмен на "старое оружие" забирают весь годовой объем экспорта.

Это неправда. США не планируют "забирать зерно", и упомянутые 20 миллионов тонн зерна - это не весь годовой экспорт Украины.

По данным Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA), в 2019 году общая сумма зернового экспорта из Украины достигла 9,8 млрд долларов, а в 2020-м - 9,5 млрд. С 2018 года по 1 октября 2021 года Украина экспортировала более 180 млн тонн кукурузы, пшеницы и ячменя. В целом Украина занимается экспортом 16 основных зерновых и зернобобовых культур. В 2019/20 году Украина заняла второе место в мире по экспорту зерна, уступив только США (здесь). В нормальных условиях 75% производимого в Украине зерна экспортируется, обеспечивая около 20% годовой экспортной выручки страны (здесь). Кроме того, в прошлом году в Украине был рекордный урожай зерновых и, соответственно, более высокий объем запланированного экспорта.