Вт, 17.05.2022
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Премьер уже принял отставку Голубевой; временно ее будет замещать Пабрикс

Мария Голубева ФОТО: Ivars Soikāns

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") уже принял отставку бывшего министра внутренних дел Марии Голубевой ("Для развития/За!"). Об этом он сообщил журналистам во вторник после заседания Кабинета министров.

Со вторника до назначения нового министра внутренних дел Голубеву будет замещать министр обороны Артис Пабрикс ("Для развития/За!").

Как сообщалось, парламентская фракция и правление Национального объединения (НО) на прошлой неделе потребовало от премьер-министра Кришьяниса Кариньша отставки министра внутренних дел Марии Голубевой в связи с ситуацией 9 и 10 мая у памятника советским воинам в Пардаугаве.

На этой неделе Голубева заявила, что лишилась доверия премьер-министра, поэтому уходит в отставку. Кариньш, в свою очередь, потребовал, чтобы из-за "попытки шантажа" со стороны Нацобъединения оставил пост министр экономики Янис Витенбергс.

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