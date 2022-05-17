Премьер уже принял отставку Голубевой; временно ее будет замещать Пабрикс

Со вторника до назначения нового министра внутренних дел Голубеву будет замещать министр обороны Артис Пабрикс ("Для развития/За!").

Как сообщалось, парламентская фракция и правление Национального объединения (НО) на прошлой неделе потребовало от премьер-министра Кришьяниса Кариньша отставки министра внутренних дел Марии Голубевой в связи с ситуацией 9 и 10 мая у памятника советским воинам в Пардаугаве.

На этой неделе Голубева заявила, что лишилась доверия премьер-министра, поэтому уходит в отставку. Кариньш, в свою очередь, потребовал, чтобы из-за "попытки шантажа" со стороны Нацобъединения оставил пост министр экономики Янис Витенбергс.