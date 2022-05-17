Вт, 17.05.2022
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

За особо тяжкие преступления: полиция разыскивает Кристапа Крековскиса

ФОТО: Valsts policija

В связи с совершением ряда особо тяжких преступлений сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Государственной полиции разыскивают Кристапа Крековскиса 1995 г. р., сообщила порталу TVNET представитель полиции Даце Калниня.

Полиция допускает, что разыскиваемый может находиться в окрестностях Кулдиги, Тукумса или Риги, а также может использовать чужое удостоверение личности.

Приметы: рост 1,93 м, худощавое телосложение.

Госполиция призывает посмотреть на фотографию мужчины и, если у вас есть какая-либо информация о его местонахождении или другая информация, которая может помочь в его розыске, позвонить по телефону 67 209 539 (с 8:00 до 16:30), 63 004 202 или 110 (круглосуточно).

Полиция обращает внимание на то, что фото сделано в 2019 году, поэтому сейчас внешность разыскиваемого может отличаться, в том числе у него, возможно, есть борода или же он обрит наголо.

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