За особо тяжкие преступления: полиция разыскивает Кристапа Крековскиса

Полиция допускает, что разыскиваемый может находиться в окрестностях Кулдиги, Тукумса или Риги, а также может использовать чужое удостоверение личности.

Приметы: рост 1,93 м, худощавое телосложение.

Госполиция призывает посмотреть на фотографию мужчины и, если у вас есть какая-либо информация о его местонахождении или другая информация, которая может помочь в его розыске, позвонить по телефону 67 209 539 (с 8:00 до 16:30), 63 004 202 или 110 (круглосуточно).

Полиция обращает внимание на то, что фото сделано в 2019 году, поэтому сейчас внешность разыскиваемого может отличаться, в том числе у него, возможно, есть борода или же он обрит наголо.