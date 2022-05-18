Капитуляция или операция по спасению? Что происходит на заводе "Азовсталь"

21 апреля президент России Владимир Путин "на камеры", в постановочной телевизионной беседе с министром обороны, отменил приказ о штурме "Азовстали" и поручил военным заблокировать территорию завода. Тем не менее, бомбежки и попытки штурма завода, по утверждениям украинской стороны, не прекращались.

Оставшиеся на "Азовстали" военные и мирные отказывались сдаваться и фактически оказались в блокаде: у них почти не было воды, еды, медикаментов и боеприпасов.

С помощью Красного Креста и ООН, украинским и российским властям удалось договориться об открытии гуманитарных коридоров для мирных жителей.

По данным ООН, с завода вывезли 500 гражданских. А военные остались, в том числе раненые. Так как на заводе нет стерильных повязок, медицинских инструментов и антибиотиков, как утверждает украинская сторона, многие из них были обречены на ампутацию поврежденных конечностей или смерть от сепсиса.

Как выходили с завода

С завода ночью на 17 мая выезжали автобусы с украинскими военными под российским конвоем ФОТО: Reuters

Утром 16 мая в телеграм-канале командира одного из подразделений войск самопровозглашенной ДНР Александра Ходаковского появился пост: "Из "нашего" тоннеля вышли первые десять человек военных с белыми флагами", - написал он. Речь шла о военных с "Азовстали".

Через несколько часов российское минобороны заявило, что с заблокированными на "Азовстали" в Мариуполе представителями украинских военных достигнута договоренность о вывозе раненых, введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненых украинских солдат вывозят в больницу в Новоазовск на территории самопровозглашенной ДНР.

Поздно вечером 16 мая это подтвердили и украинские власти.

По данным замглавы минобороны Украины Анны Маляр, с завода вышли 264 человека: 53 тяжелораненых вывезены в Новоазовск, еще 211 человек через гуманитарный коридор доставлены в Еленовку. Эти населенные пункты находятся на территории, подконтрольной российским войскам.

На вторник, 17 мая, по данным минобороны России, "Азовсталь" покинули 265 военных, в том числе 51 тяжелораненый.

Как называют операцию в России и Украине

Российские военные обыскивают украинских военных с "Азовстали" ФОТО: Reuters

Риторика, которую используют официальные стороны двух стран, говоря о выходе военных из "Азовстали", существенно различается.

"Вчера началась сдача в плен боевиков националистического подразделения "Азов" и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе "Азовсталь" в Мариуполе", - так охарактеризовал происходящее на заводе официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков.

Российские СМИ и другие официальные лица также используют слова "капитуляция" и фразу, что украинские военные "сложили оружие".

Президент Украины Владимир Зеленский называет это "гуманитарной операцией по спасению жизней", а тех, кто вышел с "Азовстали" - героями.

"Благодаря действиям украинских военных - ВСУ, разведки, а также переговорной группы Международного комитета Красного Креста и ООН есть надежда, что удастся сохранить жизнь наших ребят. Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, что эти слова поймет каждый адекватный человек", - сказал Зеленский в своем ежевечернем обращении к украинцам.