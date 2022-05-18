Ср, 18.05.2022
Верю, что следующий министр удачно переймет эстафету у Яниса Витенбергса Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии
Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

Кто вам платит? ⟩ Цветы, трактор и голова министра. Кто раскачивает лодку?

9 мая 2022 года в парке Победы в Пардаугаве ФОТО: Edijs Pālens/LETA

После 24 февраля политики и известные люди Латвии сказали русскоязычным жителям страны "Вы - наши", четко разделяя режим Кремля и носителей русского языка, не имеющих никакого отношения к российской агрессии в Украине. События вокруг памятника в Пардаугаве 9 и 10 мая заставили в этом усомниться обе стороны. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем, что происходит и кто извлекает политическую выгоду из сложившейся ситуации? Этой осенью - выборы в Сейм.

Гости эфира:

  • Юрис Пуце - председатель фракции "Для развития/За!";
  • Константин Чекушин - лидер фракции "Согласие" в Рижской думе;
  • Максим Кузахметов - петербургский историк и журналист.

Темы эфира:

  • Еще в пятницу премьер-министр не осуждал работу министра внутренних дел Марии Голубевой 9 и 10 мая, а уже в понедельник она ушла в отставку, лишившись поддержки главы Кабмина. Что изменилось? 
  • "Некоторые полицейские 10 мая ослушались приказов руководства и министра" - это прикрытие для вышестоящих или есть вопросы к тем, кто работает в полиции? 
  • Утро 10 мая - роковая глупость или сигнал? Почему власти оказались не готовы к "стихийной акции" 10 мая? Готовы ли мы предотвратить риски безопасности в связи с демонтажем памятника, который становится все более осязаемым?
  • Кто выигрывает от этого накала и нарастающего раскола в обществе? Раздувает ли кто-то тему больше, чем она есть?
  • Что объединяет общество Латвии уже? И что может объединить еще больше?
  • Мероприятия у памятника в Пардаугаве - маленькое "победобесие" в Латвии или место самоидентификации местных русскоязычных?
  • Волна сноса советских памятников - "окно возможностей", символизм и риски.

Встречаемся в 18:00 тут или на страничке RUS TVNET в Facebook

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