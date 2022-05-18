Кто вам платит? ⟩ Цветы, трактор и голова министра. Кто раскачивает лодку?

После 24 февраля политики и известные люди Латвии сказали русскоязычным жителям страны "Вы - наши", четко разделяя режим Кремля и носителей русского языка, не имеющих никакого отношения к российской агрессии в Украине. События вокруг памятника в Пардаугаве 9 и 10 мая заставили в этом усомниться обе стороны. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем, что происходит и кто извлекает политическую выгоду из сложившейся ситуации? Этой осенью - выборы в Сейм.