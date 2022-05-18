Кариньш уверен в том, что полиция обеспечит порядок на шествии за снос памятника

В передаче "900 секунд" на телеканале TV3 премьер напомнил, что в настоящее время обязанности министра внутренних дел исполняет министр обороны Артис Пабрикс и политическое руководство в министерстве есть. "И у нас очень компетентные службы", - сказал глава правительства.

В свою очередь общество Кариньш призвал выражать свои взгляды спокойно. "Будем двигаться шаг за шагом, спокойно, без обострений. Мы своего добьемся", - заявил премьер.

Как сообщалось, в шествии, которое запланировано в пятницу, 20 мая, могут принять участие около 5000 человек, говорится в заявке, поданной организаторами мероприятия в столичное самоуправление.

Шествие планируется с 18:00 до 20:30. Оно начнется у памятника Свободы, пройдет по улице Калькю через Старую Ригу, затем по Каменному мосту в Пардаугаву и завершится у памятника.

Шествие пройдет под лозунгом "За избавление от советского наследия", и его участники будут требовать убрать все советские идеологические памятники и другие объекты.