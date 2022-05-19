Чт, 19.05.2022
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Как легко запанировать большое количество мелкой рыбы, сохранив порядок на кухне?

ФОТО: OllgaZhog/Shutterstock.com

Как запанировать большое количество рыбы без лишних усилий и бардака? Рассказывает Receptes.lv. 

Традиционно мы уже заранее очищенную рыбу кладем в одну тарелку, а во вторую - насыпаем муку. Затем по одной начинаем панировать и класть на сковороду. И что в результате? Часть муки - вокруг тарелки, на кухонном столе и плите. Бардак основательный, и времени тратится тоже достаточно много, чтобы каждую рыбку запанировать (особенно если она мелкая).

Процесс можно ускорить и сделать более аккуратным. 

Все, что понадобится: очищенная и готовая к жарке рыба, мука и чистый пакет (можно использовать бумажный, но следует принимать во внимание, что при панировке большого количества рыбы пакет может намокнуть и придется его поменять). 

ФОТО: SHARKY PHOTOGRAPHY/Shutterstock.com

Приготовление

  1. Насыпаем немного муки в пакет, кладем туда несколько рыбок - так, чтобы мешок не был слишком заполнен. 
  2. Закрываем пакет и аккуратно трясем его, чтобы рыба равномерно покрылась мукой.
  3. Готово! Достаем рыбу, и можно ее жарить.

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