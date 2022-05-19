Как легко запанировать большое количество мелкой рыбы, сохранив порядок на кухне?

Традиционно мы уже заранее очищенную рыбу кладем в одну тарелку, а во вторую - насыпаем муку. Затем по одной начинаем панировать и класть на сковороду. И что в результате? Часть муки - вокруг тарелки, на кухонном столе и плите. Бардак основательный, и времени тратится тоже достаточно много, чтобы каждую рыбку запанировать (особенно если она мелкая).