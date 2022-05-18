74-летняя Мэй Маск снялась в купальниках для Sports Illustrated

Журнал Sports Illustrated известен съемками супермоделей и "ангелов" Victoria's Secret в купальниках, но теперь меняет концепцию. Так, все чаще на обложках появляются реальные люди разного возраста и типа фигуры.

Героиней нового выпуска стала Мэй Маск - 74-летняя модель, диетолог, писатель и мать Илона Маска. Она позировала для съемки в ярком купальнике бренда Maygel Coronel с оборками и крупных золотистых серьгах в форме пальм. Также на страницах журнала Маск предстала в разноцветном бикини, фиолетовом купальнике с вырезом на боку и других нарядах.

Съемки прошли в Доминиканской Республике.

"Если бы я раньше сказала, что появлюсь на обложке Sports Illustrated, то меня бы изолировали от общества как сумасшедшую. Я очень взволнована тем, что они наконец решили, что женщины более старшего возраста тоже могут прекрасно выглядеть в купальниках. Мне кажется, это очень повлияет на то, как женщины будут чувствовать себя, надевая купальники", - прокомментировала Мэй свое появление на обложке.

Кроме того, героиней альтернативной обложки выпуска стала Ким Кардашьян. Звезда позировала в бикини телесного цвета в водоеме, а также в черном бикини и серебристом боди на мотоцикле.