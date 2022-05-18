Нацобъединение просит Кариньша не требовать отставки Витенбергса

НО считает, что план Кариньша не только "странный и комичный", но и несправедливый и вредный. Как заявил лидер партии, если не считать сопредседателя объединения "Для развития/За!" Даниэля Павлютса и некоторых других политических конкурентов, никто не упрекает министра в плохой работе.

Дзинтарс подчеркнул, что НО полностью поддерживает Витенбергса, который достойно работал в сложных кризисных условиях.

Он призвал Кариньша "признать ошибку" и отказаться от намерения требовать отставки министра.

В то же время, чтобы не возникло недоразумений, Дзинтарс подчеркнул, что НО единодушно поддерживает дальнейшую работу в правительстве, даже при отрицательном решении премьера в отношении Витенбергса.

Сообщается, что на место Витенбергса рассматривается депутат Сейма от НО Илзе Индриксоне.

Как сообщалось, НО на прошлой неделе потребовало от премьер-министра Кришьяниса Кариньша отставки министра внутренних дел Марии Голубевой ("Для развития/За!") в связи с ситуацией 9 и 10 мая у памятника советским воинам в парке Победы.

На этой неделе Голубева заявила, что лишилась доверия премьер-министра, поэтому уходит в отставку. Кариньш в свою очередь потребовал, чтобы из-за "попытки шантажа" со стороны Нацобъединения оставил пост министр экономики Янис Витенбергс.