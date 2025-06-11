В России за "дискредитацию армии" задержан критик Путина и оппозиционер Шлосберг

61-летний Шлосберг бывший депутат законодательного собрания Псковской области и давний критик режима диктатора Владимира Путина.

Lev Shlosberg, prominent local politician from Pskov and member of the Yabloko party, has been detained on criminal charges of “discrediting” the Russian army. His home and Pskov Yabloko HQ searched.



Photo: RT pic.twitter.com/X6gtnzgRNv — Mediazona (@mediazona_en) June 10, 2025

Партия "Яблоко", которую представляет Шлосберг, заявила, что он был задержан за призывы к прекращению огня в войне против Украины.

Против него выдвинуты обвинения в так называемой дискредитации армии, и он помещен в изолятор временного содержания.

Основанием для возбуждения уголовного дела стала видеозапись, распространенная в январе, в которой политик отстаивал необходимость как можно скорее прекратить огонь.

Власти провели обыски в доме и офисе Шлосберга, а также в доме его 96-летнего отца.

В среду, 11 июня, он должен предстать перед судом.

Ранее Шлосберг дважды был оштрафован за "дискредитацию армии". Однако некоторые российские оппозиционеры ранее осуждали Шлосберга за недостаточно резкую критику тоталитарного режима и развязанной им войны, а также за критику украинского контрнаступления.

Тем не менее, политик осуждает агрессию России против Украины с 2014 года, когда была оккупирована и аннексирована территория Крыма. В частности, тогда он обнародовал информацию о погибших в Украине российских военных, в то время как Кремль пытался отрицать присутствие своих вооруженных сил.