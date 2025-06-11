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В России за "дискредитацию армии" задержан критик Путина и оппозиционер Шлосберг

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Во вторник, 10 июня, был задержан российский оппозиционный политик Лев Шлосберг. Он открыто критикует развязанную Москвой войну против Украины, но при этом не находится в тюрьме и не уехал за границу.

61-летний Шлосберг бывший депутат законодательного собрания Псковской области и давний критик режима диктатора Владимира Путина.

Партия "Яблоко", которую представляет Шлосберг, заявила, что он был задержан за призывы к прекращению огня в войне против Украины.

Против него выдвинуты обвинения в так называемой дискредитации армии, и он помещен в изолятор временного содержания.

Основанием для возбуждения уголовного дела стала видеозапись, распространенная в январе, в которой политик отстаивал необходимость как можно скорее прекратить огонь.

Власти провели обыски в доме и офисе Шлосберга, а также в доме его 96-летнего отца.

В среду, 11 июня, он должен предстать перед судом.

Ранее Шлосберг дважды был оштрафован за "дискредитацию армии". Однако некоторые российские оппозиционеры ранее осуждали Шлосберга за недостаточно резкую критику тоталитарного режима и развязанной им войны, а также за критику украинского контрнаступления.

Тем не менее, политик осуждает агрессию России против Украины с 2014 года, когда была оккупирована и аннексирована территория Крыма. В частности, тогда он обнародовал информацию о погибших в Украине российских военных, в то время как Кремль пытался отрицать присутствие своих вооруженных сил.

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