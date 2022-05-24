"Если ты жалуешься, что твоя жизнь полна проблем, встречая его, ты понимаешь, что по сравнению с ним твои проблемы - ничто", - говорит близкий друг Марека Одуминьша. Эта история молодого оптимиста поистине была достойна экранизации. И это случилось. В этом году в Splendid Palace состоится премьера документальной драмы Māksla nepadoties ("Искусство не сдаваться"). Но обо всем по порядку!

33-летний Марек живет в городе Бауска. Он с радостью принимает нас (меня и фотографа) у себя дома, где по совместительству еще и мастерская.

Комнатка маленькая, но она заполнена жизнью - жизнью Марека и его близких. На одной стене висят фотографии его друзей, жены (в прошлом году Марек женился) и его большой портрет. На соседней стене - его картины, а в углу за дверью по порядку развешаны краски и кисти.

Комната Марека Одуминьша ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В центре комнаты стоит кровать, к ней прикреплен мини-стол, на котором расположен компьютер. Марек свободно сидит в Интернете с помощью программы Headmouse - он водит головой, управляя курсором, а кликает ртом. Именно так мы и договорились об интервью - через Facebook.

17 июля 2011 года

Вернемся немного в прошлое. 17 июля 2011 года - важная дата в сегодняшней истории. Марек рассказывает: "В тот день мы с коллегами арендовали баню и поехали отдыхать. Конечно, не обошлось без алкоголя. Рядом было озеро, в котором мы решили искупаться. Я залез на детскую горку и больше ничего не помню. Я ударился головой о землю и начал тонуть.

Мне стали кричать, чтобы я перестал прикалываться, так как я всегда был очень веселый парень, вечно шутил. Потом они поняли, что что-то не так.

Первое, что я тогда сказал, было: "Не говорите моей маме". Потом меня отвезли в больницу "Гайльэзерс".

Далее последовали операции, реанимация, клиническая кома и 10 клинических смертей. Его удалось спасти, но теперь у него полностью парализовано практически все тело. Ему постоянно нужна помощь ассистентов, в том числе чтобы пересесть с кровати в специальное кресло. В нем Марек может перемещаться по улице. Раньше он управлял креслом с помощью подбородка, однако сейчас может - рукой.

Картины, нарисованные ртом. Как все началось?

В жизни молодого парня реабилитация стала обыденностью, на одном из занятий он начал рисовать. На эрготерапии ему разрабатывали руки и в какой-то момент спросили, что он хочет делать дальше. Возвращаться к себе в комнату парень не хотел, поэтому предложил попробовать пописать ручкой. Ему дали ручку в зубы, но писать у него не получилось. Потом ему дали кисточку, и он начал рисовать. Вскоре он нашел фотографию на компьютере и стал срисовывать. Так все и началось.

Художник Марек Одуминьш ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

По возвращении домой Мареку подарили мольберт и две кисточки, и он продолжил писать картины. Свои работы он начал публиковать у себя в социальных сетях, чтобы показать людям, как он рисует.

Сейчас за его спиной уже несколько выставок, сотни заказов и безмерное количество оптимизма и мотивации жить дальше.

Сейчас у Марека очень мало времени и много заказов. Чаще всего его работы находят через Интернет, ему пишут, что хотели бы, чтобы он написал картину, и присылают фотографию, которую Марек срисовывает на холст.

Художник Марек Одуминьш пишет картину ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

С годами его навыки рисования улучшились, Марек стал брать заказы посложнее. Он показал нам свою самую дорогую картину стоимостью 1900 евро и по совместительству - самую долгую, он писал ее 271 час.

Да-да, это картина, а не фото.

Преподавать молодой художник пока не планирует, так как переживает, что его знаний еще недостаточно для того, чтобы начать учить других. Он шутливо признался, что из-за его состояния для других этот процесс может показаться долгим.

"Пока я там начну, они скажут: "Ну ты долго еще там?" - смеется Марек.

До пандемии Марек активно участвовал в различных мероприятиях, выступая, рассказывая свою историю, а главное - мотивируя людей по всей Латвии. Он часто во время выступлений говорил, что верит в Бога и именно благодаря Ему выжил. Марек посещает поместную церковь и с молодыми людьми организовывал поездки в детский дом в Балдоне.

Спорт вопреки

С недавних пор в жизни Марека появился спорт. Благодаря организации Palīdzēsim.lv и инструктору Давису Марек познакомился с лыжами. Художник признался, что катался и спускался с горы впервые. Первая мысль, которая проскочила в его голове во время спуска с высокой горы, была: "Скорость".

"В Сигулде гора была с большим склоном. А еще были столбики, которые нам нужно было объезжать, и в один момент мы почти перевернулись, но он [инструктор] смог удержать равновесие. Так что проехали хорошо!".

В феврале этого года он принял участие в соревнованиях в Сигулде и получил медаль, которую повесил в своей комнате на стенку. Кстати, это первый раз в истории, когда в Сигулде люди с инвалидностью катались на лыжах.

Медаль на соревнованиях в Сигулде ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

А совсем недавно, 15 мая, Марек участвовал в Рижском марафоне. Его все тот же инструктор Давис бежал, держась за коляску Марека. Своими эмоциями после забега молодой человек поделился в соцсети Facebook, написав: "Свой день рождения я отпраздновал немного не так, как обычно, мы пробежали 10 км за 1:01:57... Это было что-то новое для меня и событие действительно супер. Спасибо, Давис Симинайтис, за то, что взял на себя инициативу бежать со мной, и мне нравится делать что-то, где я могу быть более-менее активным. Спасибо Давису и другим болельщикам за отличные эмоции. Будьте активны!".

Но на этом Марек не планирует останавливаться. Он признался, что хочет осуществить свою давнюю мечту - прыжок с парашютом. Однако в Латвии такой возможности нет и придется ехать в Литву, где есть необходимое оборудование и ассистент.

Фильм Māksla nepadoties

4 июня 2022 года в кинотеатре Splendid Palace пройдет премьера документальной драмы о жизни, трагедии, а главное - оптимизме Марека Одуминьша. Но эта идея далеко не Марека, более того - в самом начале он был настроен очень скептически.

"Я не настолько много сделал, чтобы обо мне целый фильм сняли, но если я смогу хоть кого-то вдохновить, то буду только рад", - скромничает Марек. Однако его близкие поняли, что историю Марека нужно рассказать и показать через фильм.

Идея фильма пришла близкому другу Марека Ричарду Залуцкому, который впоследствии стал режиссером, сценаристом, организатором и даже сыграл главного героя - Марека. В интервью Ричард признался, что люди часто спрашивали у него, что произошло с Мареком.

Съемки фильма Māksla nepadoties ФОТО: Из личного архива

"Ну, я им и отвечал, что он прыгнул в воду и все такое. И тут я задумался: "А что, если мы расскажем, а главное - покажем эту историю людям? Я не знаю, каким образом, но надо", - рассказал Ричард.

Так, три года назад Ричард начал собирать команду. Благодаря широкому кругу общения, удалось привлечь многих знакомых из разных сфер: оператора, звуковика, человека, который помог с аппаратурой и многих других. Актерами также стали близкие знакомые или те, кто откликнулся на просьбу в социальных сетях. Ричард признался, что не хотел просто всем пожать руку и сказать спасибо, поэтому символично, но заплатил каждому, так как понимал, что каждый вкладывает свое время и талант.

Съемки фильма Māksla nepadoties ФОТО: Из личного архива

Из-за отсутствия опыта в производстве кино, а также ограниченного бюджета (большую часть средств собрал Ричард, накопив и вложив свои личные деньги) съемки немного затянулись. Первые два года команда придумывала идеи и писала сценарий, что оказалась самым сложным вызовом. Изначально планировался исключительно художественный фильм, но в процессе производства было принято решение, что лучше поделить фильм на документальную часть (рассказ Марека, его близких и врачей от первого лица) и художественную (актеры играют часть жизни Марека до травмы, а также момент на озере).

Несмотря на ограниченный бюджет, отсутствие кадров и опыта, Ричард понимал, что раз он решил снять фильм, то надо это сделать по совести. Так хотел и Марек. Как-то во время съемок у них случился разговор.

"Спасибо, что ты такую работу делаешь, чтобы показать всем мою историю, но я очень хочу, чтобы этот фильм был качественный", - вспоминает слова Марека Ричард. В тот момент именно это стало для него главным двигателем и мотивацией.

Спустя три года сложной, объемной, но главное - командной работы фильм готов. Для уверенности команда отправила финальный результат знакомым, которые разбираются в кино, и уже получила положительные отзывы. Однако "виновник фильма" Марек финальную версию не видел и посмотрит ее уже со всеми зрителями в кино.

"Лиан, если ты вдруг увидишь, что я медленно ухожу из зала, то знай - фильм мне не понравился",

- пошутил Марек. Но, конечно, он очень ждет премьеру.

Однако на премьере ребята останавливаться не намерены. Ричард признался, что в будущем они очень хотят устраивать мероприятия в домах культуры, школах и других общественный местах, чтобы показывать людям последствия, к которым может привести невнимательное поведение, а также мотивировать людей не сдаваться, несмотря ни на что, ведь даже название фильма передает его главную суть - "Искусство не сдаваться".

Поддержать Марека Одуминьша, а также всех тех, кто приложил руку к созданию этой картины, можно, посетив премьеру фильма Māksla nepadoties. Билеты можно найти по этой ссылке.

Галерея: Художник Марек Одуминьш