Пунтулис предложил на месте памятника в Пардаугаве провести мероприятия Праздника песни

Как председатель Совета Праздника песни он

призвал организатора праздников – Латвийский национальный культурный центр – рассмотреть возможность проведения там отдельных мероприятий Праздника песни 2023 года.

Пунтулис подчеркнул, что Министерство культуры готово активно участвовать в различных форматах обсуждения будущего этой территории.

На вопрос, можно ли после сноса памятника в парке Победы обсуждать возможное строительство в этом месте Рижского акустического концертного зала, Пунтулис ответил, что 8 марта Кабинет министров принял концептуальное решение о месте расположения концертного зала в Доме конгрессов.

Как сообщалось, Рижская дума приняла решение о демонтаже советского памятника в Пардаугаве.