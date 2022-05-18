Пунтулис предложил на месте памятника в Пардаугаве провести мероприятия Праздника песни

Как председатель Совета Праздника песни он
призвал организатора праздников – Латвийский национальный культурный центр – рассмотреть возможность проведения там отдельных мероприятий Праздника песни 2023 года.
Пунтулис подчеркнул, что Министерство культуры готово активно участвовать в различных форматах обсуждения будущего этой территории.
На вопрос, можно ли после сноса памятника в парке Победы обсуждать возможное строительство в этом месте Рижского акустического концертного зала, Пунтулис ответил, что 8 марта Кабинет министров принял концептуальное решение о месте расположения концертного зала в Доме конгрессов.
Как сообщалось, Рижская дума приняла решение о демонтаже советского памятника в Пардаугаве.
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