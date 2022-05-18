Ср, 18.05.2022
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Пунтулис предложил на месте памятника в Пардаугаве провести мероприятия Праздника песни

Министр культуры Наурис Пунтулис ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Необходимо снести объект оккупационного периода, символизирующий оккупацию Латвии и "нашу общую нерешительность", но параллельно должны пройти широкие общественные дискуссии о том, как будет развиваться территория после сноса объекта, заявил министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение).

Как председатель Совета Праздника песни он

призвал организатора праздников – Латвийский национальный культурный центр – рассмотреть возможность проведения там отдельных мероприятий Праздника песни 2023 года.

Пунтулис подчеркнул, что Министерство культуры готово активно участвовать в различных форматах обсуждения будущего этой территории.

На вопрос, можно ли после сноса памятника в парке Победы обсуждать возможное строительство в этом месте Рижского акустического концертного зала, Пунтулис ответил, что 8 марта Кабинет министров принял концептуальное решение о месте расположения концертного зала в Доме конгрессов.

Как сообщалось, Рижская дума приняла решение о демонтаже советского памятника в Пардаугаве.

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