Видео ⟩ Почему удалась кража редких книг из "Замка света"

23 апреля из библиотеки на улице Мукусалас были украдены ценные книги - книга Александра Пушкина "Полтава" 1829 года издания, книга "Возропщем" Алексея Крюченых 1913 года выпуска и его же книга "Побѣда над Солнцем" неизвестного года выпуска.

Стоимость книги Пушкина на российском рынке может составлять около 10 000 - 12 000 евро.

Программа 4. studija попыталась выяснить, как стала возможна такая масштабная кража. Выяснилось, что вор тщательно все спланировал. Он предъявил читательский билет, выпущенный за границей, и попросил три заказанные книги. Потом нашел тихий уголок, который не просматривался видеокамерами. После чего сломал магнитную наклейку и ушел около 12:00.

В порядке работы библиотеки предусмотрено, что посетители могут оставлять книги в читальном зале на столе, поэтому об исчезновении стало известно только после окончания рабочего дня библиотеки.

Август Зилберт, руководитель общественных отношений Национальной библиотеки, сказал, что книги, скорее всего, были спрятаны под одеждой. Он также указал, что ценные книги на самом деле должны были находиться в совершенно другой секции.

"На самом деле все три книги должны были находиться на 5-м этаже отдела редких книг. Книги в этом отделе можно заказывать и использовать только в присутствии библиотекаря, но, по неизвестным причинам, их там не оказалось", - добавил Зилберт.

Кроме того было обнаружено, что эти книги уже запрашивали для работы в зале, в конце прошлого года.

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