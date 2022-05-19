Пт, 20.05.2022
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Видео ⟩ На Островном мосту автомобиль сбил мотоциклиста: у женщины было занятие по вождению мотоцикла

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

В среду, 18 мая, на Островном мосту агрессивный водитель сбил мотоциклиста, пытаясь перестроиться на полосу движения на большой скорости. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение.

В последний момент водитель попытался перестроиться на съезд с Островного моста в сторону ротационного круга Мукусалас и, едва избежав наезда на бордюр, сбил мотоциклиста, который проходил первое занятие по вождению в городе в сопровождении инструктора.

Видео: Агрессивный водитель сбил мотоциклиста на Островном мосту

Водитель Hyundai осмотрел повреждения своего автомобиля после аварии, а затем вместе с другим пассажиром направился к сбитой женщине.

Видео с места аварии опубликовал в социальной сети Facebook представитель мотошколы.

Водитель мотоцикла Yamaha была одета в желтый светоотражающий жилет. Представитель Государственной полиции Лина Кальке отмечает, что пострадавшая в дорожно-транспортном происшествии женщина с травмами доставлена ​​в медицинское учреждение. Полиция возбудила дело об административном правонарушении и выясняет обстоятельства ДТП.

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