New York Times опубликовало новые кадры и свидетельства об убийстве людей в Буче

По словам авторов публикации, они смогли доказать расстрел по крайней мере восьми мужчин. Большинство из них служило в терробороне, но они безоружными были захвачены российскими солдатами и убиты.

Газета опубликовала видеозапись с камеры наблюдения, на записи видно, как 5 марта российские солдаты цепочкой ведут девять человек, после чего видео обрывается. Однако по сделанным после отступления российской армии фотографиям и спутниковым снимкам журналисты сумели идентифицировать некоторых из этих людей как убитых и восстановить хронологию событий.

New evidence — including three videos obtained by The New York Times — shows how Russian paratroopers rounded up and executed at least eight Ukrainian men in Bucha on March 4, a likely war crime. https://t.co/EnA2q943Ds pic.twitter.com/BRMDeGo0u6 — The New York Times (@nytimes) May 19, 2022

Газета опубликовала и еще два видео - на втором видео видны все те же пленные, а на третье сделано с дрона. На нем запечатлены тела, лежащие на земле возле офисного здания. Их охраняют два российских солдата. Среди погибших один из мужчин с предыдущих видео, опознаваемый по характерной синей кофте.

Кроме того, о расстрелах местных жителей газете рассказали восемь очевидцев, в том числе и один из мужчин, которого расстреливали россияне.

Мужчине удалось выжить, так как пуля не задела жизненно важные органы - он притворился мертвым и после того, как военные ушли, убежал.

Как указывается в публикации New York Times, большинство из этой группы убитых жителей были в местной терробороне, однако оружия у них практически не было, и после наступления россиян они прятались в одном из домов. Они были обнаружены российскими солдатами (по данным журналистов - десантниками), после чего всю группу из девяти человек расстреляли (один сумел выжить).

Напомним, первые кадры с убитыми мирными жителями Бучи появились в начале апреля, после того, как из города отступила российская армия. Власти России утверждают, что казни гражданского населения в Буче – инсценировка и провокация, организованная Киевом. При этом никаких доказательств Россия не предоставила.

Международный уголовный суд в Гааге проводит расследование массовых убийств мирного населения во время российской оккупации украинских городов, в том числе под Киевом.

Министерство обороны России и МИД страны не ответили на просьбу New York Times прокомментировать выводы расследования.