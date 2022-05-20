Британская разведка: Вероятно, в плен сдались 1700 защитников "Азовстали"

Напомним, по информации властей РФ, всего с "Азовстали" были вывезены 1730 украинских военнослужащих, из которых 771 - за последние сутки. Власти Украины эти данные не комментируют.

В четверг вечером заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь опубликовал короткое видеообращение, в котором заявил: "Я и командование находимся на заводе "Азовсталь". Продолжается определенная операция, деталей которой я не буду разглашать. Спасибо всему миру и спасибо Украине за поддержку!"