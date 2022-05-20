Пт, 20.05.2022
"Памятник оккупантов" надо снести и затем смотреть, что делать с подобными памятниками в других местах страны. Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии

Британская разведка: Вероятно, в плен сдались 1700 защитников "Азовстали"

Вывезенные с "Азовстали" украинские военнослужащие ФОТО: Reuters/ScanPix

Министерство обороны Великобритании опубликовала очередную сводку событий в Украине.

Вот чем поделилась разведка:

  • Вероятно, в плен сдались 1700 украинских военнослужащих, защищавших металлургический завод "Азовсталь" в Мариуполе. На территории предприятия остается неизвестное число военнослужащих ВСУ.
  • Как только Россия завершит захват Мариуполя, то, вероятно, что перебросит свои силы для усиления наступления в Донбассе.
  • Войскам России необходимы перевооружение и перегруппировка, прежде чем их можно будет эффективно использовать в бою. Если вести процесс по правилам, он может быть долгим.
  • На российское командование оказывается давление, чтобы оно продемонстрировало явные успехи в выполнении поставленных задач.
  • Это означает, что Россия, вероятно, быстро перераспределит свои силы без надлежащей подготовки, что чревато дальнейшим истощением сил.

Напомним, по информации властей РФ, всего с "Азовстали" были вывезены 1730 украинских военнослужащих, из которых 771 - за последние сутки. Власти Украины эти данные не комментируют.

В четверг вечером заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь опубликовал короткое видеообращение, в котором заявил: "Я и командование находимся на заводе "Азовсталь". Продолжается определенная операция, деталей которой я не буду разглашать. Спасибо всему миру и спасибо Украине за поддержку!"

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