Британская разведка: Вероятно, в плен сдались 1700 защитников "Азовстали"
Министерство обороны Великобритании опубликовала очередную сводку событий в Украине.
Министерство обороны Великобритании опубликовала очередную сводку событий в Украине.
Вот чем поделилась разведка:
Напомним, по информации властей РФ, всего с "Азовстали" были вывезены 1730 украинских военнослужащих, из которых 771 - за последние сутки. Власти Украины эти данные не комментируют.
В четверг вечером заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь опубликовал короткое видеообращение, в котором заявил: "Я и командование находимся на заводе "Азовсталь". Продолжается определенная операция, деталей которой я не буду разглашать. Спасибо всему миру и спасибо Украине за поддержку!"
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