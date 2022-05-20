Видео ⟩ Земфира выпустила новый клип, который посвятила войне в Украине

Песня была записана при участии соавтора Земфиры Дмитрия Емельянова, а также ее племянников: Артема и Артура Рамазановых-Остапенко. В клипе представлены рисунки, созданные актрисой Ренатой Литвиновой, которая также выступила режиссером клипа и занималась его монтажом.

Впервые Земфира высказалась против военных действий РФ в Украине в феврале 2022 года. Позже появилась информация, что исполнительница покинула Россию. В апреле вышел клип на песню "Не стреляйте", в который были вставлены кадры боевых действий на территории Украины.

Позже Земфира посетила концерт в Лондоне, который рэпер Оксимирон провел в поддержку Украины. Там был и Борис Гребенщиков. Звезды сделали совместное фото.

Напомним, против военных действий РФ на территории Украины выступили многие российские артисты и деятели культуры: Юрий Шевчук, Максим Галкин, Борис Гребенщиков, Иван Ургант, Земфира, Андрей Макаревич, Чулпан Хаматова, Данила Козловский, Борис Акунин, Антон Долин, Александр Гудков и многие другие.

Видео: Земфира - "Мясо"