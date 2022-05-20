Юрий Шевчук: "Родина - это не ж*па президента, которую надо все время целовать"

СМИ сообщают, что дело музыканта передано в суд, ему может грозить штраф до 50 тысяч рублей (около 815 евро).

"Родина - это не ж*па президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина - это нищая бабушка на вокзале, продающая картошку", - сказал он со сцены.

Он также поделился со зрителями воспоминаниями о чеченской войне, а затем упомянул об Украине. Музыкант заявил, что не понимает, ради чего там умирают российские солдаты, а также мирные люди, добавив, что "погибает молодость России и Украины" ради чужих "наполеоновских планов".

Известно, что сразу после концерта за кулисы вошли представители правоохранительных органов и изолировали Юрия Шевчука от остальных участников группы. К нему не пропускали даже директора коллектива. Перед гримеркой стоял заслон из силовиков. С артистом велась беседа в течение часа. Об этом в соцсетях рассказал директор уфимского продюсерского центра "Радус" Радмир Усаев.

19 мая портал "Фонтанка" сообщил, что в Советский районный суд Уфы поступили материалы на Юрия Шевчука по статье 20.3.3 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ"). На лидера ДДТ после концерта был составлен протокол.

"Да ладно, что вы паритесь?! Прекрасный был концерт. Но ситуации разные бывают", - сказал музыкант изданию UFA1.RU.

65-летний Юрий Шевчук заметил, что его не пугает, что дело передано в суд. Он подчеркнул, что намерен найти адвоката и вскоре вернуться в Петербург.

Ранее Юрий Шевчук и группа "ДДТ" завели свой Telegram-канал и опубликовали в нем новую песню, которую посвятили войне в Украине.

Видео: речь Юрия Шевчука на концерте в Уфе