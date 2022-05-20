Ринкевич о требовании России: "Не компенсацию они получат, а от мертвого осла уши"
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич отклонил требование России по поводу компенсации за снос памятника в Пардаугаве.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич отклонил требование России по поводу компенсации за снос памятника в Пардаугаве.
Как министр указал в Twitter, Россия сообщила, что захочет от Латвии компенсацию за "снос памятника оккупантов".
В свою очередь Ринкевич, "говоря словами классика", отметил, что Россия "не компенсацию получит, а от мертвого осла уши".
Runājot klasiķa vārdiem: “Nevis kompensāciju viņi dabūs, bet beigta ēzeļa ausis”— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 19, 2022
Krievija paziņojusi, ka gribēs kompensāciju no Latvijas par okupantu pieminekļa nojaukšanu https://t.co/hRD9FeoQk9
В четверг, 19 мая, на сайте МИД России был опубликован комментарий официального представительства ведомства Марии Захаровой: "В ходе встречи в МИД России Послу Латвии в Москве М.Риекстиньшу был выражен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи провокационным решением Сейма Латвии от 12 мая сего года. Послу Латвии было заявлено, что российская сторона рассматривает одностороннее прекращение действия статьи 13 Соглашения как нарушение обязательств Латвии, противоречащее общепризнанным нормам права международных договоров.
В 2005 году президент России Владимир Путин сообщил, что Москва никогда не согласится обсуждать на переговорах со странами Балтии территориальные вопросы.
Тогда, характеризуя свое отношение к возможному желанию Латвии вернуть Абренский (Пыталовский) район, Путин сказал: "Не Пыталовский район они получат, а от мертвого осла уши".
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