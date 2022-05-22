Вс, 22.05.2022
Мы хотим возвращения территорий и окончания этой войны. Но как это будет, когда это будет - зависит от того, когда состоится разговор с Путиным. Владимир Зеленский, президент Украины
Владимир Зеленский, президент Украины

Волшебники нашего времени? О латвийцах, дарящих украинцам самокаты и телефоны

Рижский центр помощи жителям Украины на улице Калькю. Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Эрих Мария Ремарк писал: "В темные времена хорошо видно светлых людей", – и с этим нельзя не согласиться. За два месяца пребывания в Риге я убедилась в том, что жители Латвии – это добродушные люди с теплым сердцем и чистыми намерениями. Сегодня история именно о таких - об Артеме Коксе и Сергее Лехмане.

"Не было ни дня, чтобы мы никому не помогли"

Артем вместе с Сергеем помогают людям из Украины, которые вынуждены были покинуть свои дома. Их благотворительная деятельность началась совершенно спонтанно: "Около полутора месяца назад в Facebook увидели пост женщины из Украины, которая писала, что она прибывает в Ригу и ей негде остаться, у нее ни денег, ни одежды – ничего нет, и мы решили ей помочь". После этого случая Артем и Сергей поняли, что многие люди из Украины находятся в подобной ситуации: "Таких людей полно вокруг, у них ничего нет: ни зубных щеток, ни обуви у детей... Мы много чего повидали за полтора месяца, поэтому я не понаслышке рассказываю. Нужно понять, что многие украинцы, которые бежали из-за войны, действительно сейчас нуждаются в помощи".

С тех пор Артем и Сергей решили, что будут пытаться помогать украинцам, чем смогут:

"Мы запрыгнули в эту лодку с Сергеем и не было ни дня, чтобы мы никому не помогли". 

Центр помощи в группе на Facebook

Мужчины предоставляют разную помощь, начиная от покупки бытовой техники, которую отдают абсолютно бесплатно украинцам, и заканчивая транспортировкой вещей, если у людей нет возможности сделать это самостоятельно. Свой условный центр помощи Сергей и Артем создали в Интернете, а именно в группе "Украинцы в Риге (Латвия)", где они пишут посты о том, что могут предоставить помощь.

В основном с украинцами, которые были вынуждены выехать в Латвию, контактирует Сергей, и чтобы было легче обрабатывать запросы о помощи, ребята создали анкету, в которой нужно написать имя, электронный адрес, место проживания в Риге, номер телефона и перечень вещей, которые необходимо предоставить (утюг, фен, стиральная машина и т.д.) После того, как анкету заполнили, начинается процесс реализации запросов нуждающихся украинцев.

Сергей и Артем говорят, что ни с кем не сотрудничают, у них нет финансирования извне, и вся их благотворительная деятельность – это личная инициатива.

В тоже время вокруг Артема и Сергея уже образовалось некое окружение людей, которые также помогают украинцам. Возможно, не так активно, но люди прикладывают все усилия, которые могут. Артем и Сергей часто радуют детей из Украины подарками, а именно самокатами: "Эти самокаты мы покупали у ребят, которые пошли нам на встречу и сделали нам удобное предложение, чтобы мы могли осчастливить больше детей". Благодаря такому окружению Сергею и Артему удается делать еще больше добрых дел по принципу "С миру по нитке, голому рубаха". 

"Приглашаю посмотреть в глаза людям, которые потеряли все"

Жители Латвии всячески помогают и поддерживают беженцев из Украины, но некоторые местные не до конца понимают, что переживают украинцы. Артем же убежден, что это легко прочувствовать: "Тяжело понять все происходящее, не бежав от войны, поэтому нужно просто представить себя в такой же ситуации. Например, у меня тоже есть семья, я – отец и я вот представляю свою жену с ребенком где-то Люблине, и у них нет ни денег, ни одежды, ни жилья и нет связи со мной – вот это дает понимание того, что ощущают женщины с детьми из Украины, и как им на самом деле тяжело. А если все же кто-то еще до конца не понимает, то можно сесть со мной рядом в мой микроавтобус, прокатиться и посмотреть в глаза людям, которые потеряли все. 

У них постельное белье сейчас на вес золота или утюг, потому что им важно отправить своего ребенка в детский сад в поглаженной одежде.

Стоит один раз столкнуться с этим, чтобы понять переживания и боль этих людей".

За все время, как Сергей и Артем помогают украинцам, они слышали много душераздирающих историй, но они не позволяют себе расклеиваться и падать духом. "Да, нам иногда тяжело, ведь нагрузка не маленькая, но мы не позволяем себе зацикливаться на этом ощущении, ведь кому-то есть нечего, жить негде – вот это поистине тяжело. Наша главная задача помочь, если не мы, то кто?".

Обратная сторона медали - наглость

На сегодняшний день Сергей и Артем помогли уже около 500 украинцам. За все это время они заметили, что многим беженцам из Украины неловко просить о помощи, ведь раньше они ни в чем не нуждались, у них было все для комфортной жизни, а теперь у них нет ничего, но ребята подбадривают украинцев и говорят им следующее: "Не переживайте, не бойтесь, ведь мы для этого и есть, чтобы помогать. Для таких людей важно слышать, что они здесь не одни – это уже для них большая помощь".

Артем отмечает, что есть и другая сторона медали, иногда попадаются украинцы, которые наглеют и прямо требуют что-то купить или привезти:

"Но что говорить об украинцах, если были даже такие случаи, когда местные латыши писали нам и пытались на нас нажиться".

Со слов Артема напрашивается вывод, что человека нужно идентифицировать не по национальности или гражданству, а по воспитанию и его манерам – может и свой своего одурачить, а чужой чужому может помочь.

Волшебники?

Сестра Людмилы, которой Сергей и Артем подарили телефон  ФОТО: Из личного архива

Артем и Сергей не считают себя волшебниками, а вот люди из Украины называют их именно так. Мужчины дарят украинцам улыбку и радость, а иногда даже создают настоящее чудо и этому есть доказательства - реальные истории людей.

Например, Людмила приехала в Латвию со своей младшей сестрой и бабушкой. Младшая сестра учится в 6-м классе и ей нужен был телефон, чтобы продолжать обучение дистанционно. "Я написала об этом пост в группу "Украинцы в Риге" и в этот же день нам написал Сергей, попросил заполнить форму и на следующий день он привез нам телефон. Мы были очень рады и даже поверить не могли, что нам помогут, но как видите чудо свершилось. Сергей и Артем очень хорошие люди, я видела они помогают очень многим украинцам. Так рада, что такие люди делают мир лучше и добрее. Огромное спасибо им за это все – надеюсь им все вернется бумерангом. Добра и счастья желаю им!", - отзывается Людмила о современных волшебниках в Латвии.

Таких вдохновляющих историй благодаря Сергею и Артему очень много. Например, Ольга приехала в Латвию с тремя детьми и в Facebook она часто замечала, что люди пишут слова благодарности Сергею и Артему за их помощь. "Мой сын очень хотел самокат, но я долго не решалась попросить об этом ребят. Я понимала, что самокат — это далеко не самая важная вещь, но ребенку так хотелось иметь свой, а не просить у ребят в школьном дворе, что я решилась написать скромную смс с просьбой помочь".

Сын Ольги, которому Артем и Сергей подарили самокат  ФОТО: Из личного архива

В этот же день Ольге ответили, а уже на следующий день привезли самокат. "Ох, сколько было радости у ребенка. Сергей даже сам собрал самокат, но для этого ему пришлось вернуться в офис за ключом. Мои мелкие поехали с ним, и я совсем не боялась отпустить их с незнакомым человеком, потому что много уже о нем слышала и по глазам Сергея было видно, что он очень хороший и добрый человек. Теперь моему сыну друзья в детском саду говорят, что он крутой и у него крутой самокат. Спасибо за это именно Сергею и его помощникам".

Каждый человек может стать волшебником нашего времени, ведь у каждого есть суперсила – доброе сердце.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Последние новости

НАВЕРХ
Back