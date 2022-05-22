Волшебники нашего времени? О латвийцах, дарящих украинцам самокаты и телефоны

Обратная сторона медали - наглость

На сегодняшний день Сергей и Артем помогли уже около 500 украинцам. За все это время они заметили, что многим беженцам из Украины неловко просить о помощи, ведь раньше они ни в чем не нуждались, у них было все для комфортной жизни, а теперь у них нет ничего, но ребята подбадривают украинцев и говорят им следующее: "Не переживайте, не бойтесь, ведь мы для этого и есть, чтобы помогать. Для таких людей важно слышать, что они здесь не одни – это уже для них большая помощь".

Артем отмечает, что есть и другая сторона медали, иногда попадаются украинцы, которые наглеют и прямо требуют что-то купить или привезти:

"Но что говорить об украинцах, если были даже такие случаи, когда местные латыши писали нам и пытались на нас нажиться".

Со слов Артема напрашивается вывод, что человека нужно идентифицировать не по национальности или гражданству, а по воспитанию и его манерам – может и свой своего одурачить, а чужой чужому может помочь.

Волшебники?

Сестра Людмилы, которой Сергей и Артем подарили телефон ФОТО: Из личного архива

Артем и Сергей не считают себя волшебниками, а вот люди из Украины называют их именно так. Мужчины дарят украинцам улыбку и радость, а иногда даже создают настоящее чудо и этому есть доказательства - реальные истории людей.

Например, Людмила приехала в Латвию со своей младшей сестрой и бабушкой. Младшая сестра учится в 6-м классе и ей нужен был телефон, чтобы продолжать обучение дистанционно. "Я написала об этом пост в группу "Украинцы в Риге" и в этот же день нам написал Сергей, попросил заполнить форму и на следующий день он привез нам телефон. Мы были очень рады и даже поверить не могли, что нам помогут, но как видите чудо свершилось. Сергей и Артем очень хорошие люди, я видела они помогают очень многим украинцам. Так рада, что такие люди делают мир лучше и добрее. Огромное спасибо им за это все – надеюсь им все вернется бумерангом. Добра и счастья желаю им!", - отзывается Людмила о современных волшебниках в Латвии.

Таких вдохновляющих историй благодаря Сергею и Артему очень много. Например, Ольга приехала в Латвию с тремя детьми и в Facebook она часто замечала, что люди пишут слова благодарности Сергею и Артему за их помощь. "Мой сын очень хотел самокат, но я долго не решалась попросить об этом ребят. Я понимала, что самокат — это далеко не самая важная вещь, но ребенку так хотелось иметь свой, а не просить у ребят в школьном дворе, что я решилась написать скромную смс с просьбой помочь".

Сын Ольги, которому Артем и Сергей подарили самокат ФОТО: Из личного архива

В этот же день Ольге ответили, а уже на следующий день привезли самокат. "Ох, сколько было радости у ребенка. Сергей даже сам собрал самокат, но для этого ему пришлось вернуться в офис за ключом. Мои мелкие поехали с ним, и я совсем не боялась отпустить их с незнакомым человеком, потому что много уже о нем слышала и по глазам Сергея было видно, что он очень хороший и добрый человек. Теперь моему сыну друзья в детском саду говорят, что он крутой и у него крутой самокат. Спасибо за это именно Сергею и его помощникам".

Каждый человек может стать волшебником нашего времени, ведь у каждого есть суперсила – доброе сердце.