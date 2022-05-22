Волшебники нашего времени? О латвийцах, дарящих украинцам самокаты и телефоны

Центр помощи в группе на Facebook
Мужчины предоставляют разную помощь, начиная от покупки бытовой техники, которую отдают абсолютно бесплатно украинцам, и заканчивая транспортировкой вещей, если у людей нет возможности сделать это самостоятельно. Свой условный центр помощи Сергей и Артем создали в Интернете, а именно в группе "Украинцы в Риге (Латвия)", где они пишут посты о том, что могут предоставить помощь.
В основном с украинцами, которые были вынуждены выехать в Латвию, контактирует Сергей, и чтобы было легче обрабатывать запросы о помощи, ребята создали анкету, в которой нужно написать имя, электронный адрес, место проживания в Риге, номер телефона и перечень вещей, которые необходимо предоставить (утюг, фен, стиральная машина и т.д.) После того, как анкету заполнили, начинается процесс реализации запросов нуждающихся украинцев.
Сергей и Артем говорят, что ни с кем не сотрудничают, у них нет финансирования извне, и вся их благотворительная деятельность – это личная инициатива.
В тоже время вокруг Артема и Сергея уже образовалось некое окружение людей, которые также помогают украинцам. Возможно, не так активно, но люди прикладывают все усилия, которые могут. Артем и Сергей часто радуют детей из Украины подарками, а именно самокатами: "Эти самокаты мы покупали у ребят, которые пошли нам на встречу и сделали нам удобное предложение, чтобы мы могли осчастливить больше детей". Благодаря такому окружению Сергею и Артему удается делать еще больше добрых дел по принципу "С миру по нитке, голому рубаха".
"Приглашаю посмотреть в глаза людям, которые потеряли все"
Жители Латвии всячески помогают и поддерживают беженцев из Украины, но некоторые местные не до конца понимают, что переживают украинцы. Артем же убежден, что это легко прочувствовать: "Тяжело понять все происходящее, не бежав от войны, поэтому нужно просто представить себя в такой же ситуации. Например, у меня тоже есть семья, я – отец и я вот представляю свою жену с ребенком где-то Люблине, и у них нет ни денег, ни одежды, ни жилья и нет связи со мной – вот это дает понимание того, что ощущают женщины с детьми из Украины, и как им на самом деле тяжело. А если все же кто-то еще до конца не понимает, то можно сесть со мной рядом в мой микроавтобус, прокатиться и посмотреть в глаза людям, которые потеряли все.
У них постельное белье сейчас на вес золота или утюг, потому что им важно отправить своего ребенка в детский сад в поглаженной одежде.
Стоит один раз столкнуться с этим, чтобы понять переживания и боль этих людей".
За все время, как Сергей и Артем помогают украинцам, они слышали много душераздирающих историй, но они не позволяют себе расклеиваться и падать духом. "Да, нам иногда тяжело, ведь нагрузка не маленькая, но мы не позволяем себе зацикливаться на этом ощущении, ведь кому-то есть нечего, жить негде – вот это поистине тяжело. Наша главная задача помочь, если не мы, то кто?".