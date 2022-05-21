Герхард Шредер ушел из "Роснефти"

Причиной ухода называется "невозможность продления своих полномочий в совете директоров компании".

Также совет директоров по такой же причине покинул Маттиас Варниг - управляющий директор компании Nord Stream AG, оператора газопровода "Северный поток - 2".

Как сообщает источник The Wall Street Journal, "Роснефть" также покидают первые вице-президенты компании Дидье Казимиро и Желько Рунье, вице-президент по торговле и логистике Отабек Каримов, вице-президент по нефтегазовым услугам Эрик Лирон и руководитель розничных операций Аврил Конрой.

Шредер руководил советом директоров "Роснефти" с 2017 года. Варниг вошел в состав совета в 2011 году, в июле 2014 года он стал заместителем главы совета. И Шредер, и Варинг имели статус независимых директоров компании.

После начала войны в Украине Шредер сохранил свой пост в российской компании, из-за чего его критиковали в Германии.

В недавнем интервью The New York Times Шредер сказал, что покинет совет директоров "Роснефти", если Москва прекратит поставки нефти и газа в Европу, чего, по его мнению, не случится.

Герхард Шредер был федеральным канцлером Германии в 1998-2005 годах. После этого он работал в проектах, связанных с Россией: он также возглавляет комитет акционеров Nord Stream AG. В феврале 2022 года "Газпром" выдвинул его в совет директоров компании, но решение пока не принято.

После начала войны в Украине парламент Германии лишил Герхарда Шредера части привилегий, которыми он пользовался как бывший канцлер. Его лишили офиса в парламенте и сотрудников, оплачиваемых за счет бюджета.