Герхард Шредер ушел из "Роснефти"
Бывший канцлер Германии, председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер заявил что покидает компанию, сообщается на сайте "Роснефти", пишет "Медуза".
Бывший канцлер Германии, председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер заявил что покидает компанию, сообщается на сайте "Роснефти", пишет "Медуза".
Причиной ухода называется "невозможность продления своих полномочий в совете директоров компании".
Также совет директоров по такой же причине покинул Маттиас Варниг - управляющий директор компании Nord Stream AG, оператора газопровода "Северный поток - 2".
Как сообщает источник The Wall Street Journal, "Роснефть" также покидают первые вице-президенты компании Дидье Казимиро и Желько Рунье, вице-президент по торговле и логистике Отабек Каримов, вице-президент по нефтегазовым услугам Эрик Лирон и руководитель розничных операций Аврил Конрой.
Шредер руководил советом директоров "Роснефти" с 2017 года. Варниг вошел в состав совета в 2011 году, в июле 2014 года он стал заместителем главы совета. И Шредер, и Варинг имели статус независимых директоров компании.
В недавнем интервью The New York Times Шредер сказал, что покинет совет директоров "Роснефти", если Москва прекратит поставки нефти и газа в Европу, чего, по его мнению, не случится.
Герхард Шредер был федеральным канцлером Германии в 1998-2005 годах. После этого он работал в проектах, связанных с Россией: он также возглавляет комитет акционеров Nord Stream AG. В феврале 2022 года "Газпром" выдвинул его в совет директоров компании, но решение пока не принято.
После начала войны в Украине парламент Германии лишил Герхарда Шредера части привилегий, которыми он пользовался как бывший канцлер. Его лишили офиса в парламенте и сотрудников, оплачиваемых за счет бюджета.
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