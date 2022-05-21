В субботу во многих местах Латвии ожидается дождь
В субботу, 19 мая, во многих местах Латвии ожидаются дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
В субботу, 19 мая, во многих местах Латвии ожидаются дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
Днем погоду будет определять северная, северо-западная область циклона. Ожидается пасмурная погода, во многих местах - дожди. Ветер - умеренный восточный, северо-восточный, который в юго-западных районах страны постепенно перейдет в западный и северо-западный.
Вечером местами на морском побережье в порывах скорость ветра достигнет 15 метров в секунду. Температура воздуха останется такой же, как и ночью, от +8 до +13 градусов.
В Риге небо также будет затянуто тучами, и день обещает быть дождливым.
При слабом восточном ветре температура воздуха сохранится в пределах +10…+12 градусов.
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