Сб, 21.05.2022
Там ад - и это не преувеличение Владимир Зеленский о происходящем на Донбассе
Владимир Зеленский о происходящем на Донбассе

В субботу во многих местах Латвии ожидается дождь

ФОТО: LETA

В субботу, 19 мая, во многих местах Латвии ожидаются дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

Днем погоду будет определять северная, северо-западная область циклона. Ожидается пасмурная погода, во многих местах - дожди. Ветер - умеренный восточный, северо-восточный, который в юго-западных районах страны постепенно перейдет в западный и северо-западный.

Вечером местами на морском побережье в порывах скорость ветра достигнет 15 метров в секунду. Температура воздуха останется такой же, как и ночью, от +8 до +13 градусов.

В Риге небо также будет затянуто тучами, и день обещает быть дождливым.

При слабом восточном ветре температура воздуха сохранится в пределах +10…+12 градусов.

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