Вс, 22.05.2022
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Раймонд Паулс, композитор

В Лудзенском районе загорелся большой ангар

ФОТО: Schutterstock.com

Вечером 21 мая в Цибле, в Лудзенском крае, загорелся большой ангар, проинформировала Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

VUGD получила вызов на место происшествия в 20:23.

Было констатировано, что горит ангар площадью в 200 кв. м., и его крыша.

В 22:09 этот пожар повышенной опасности был локализован, после чего продолжились работы по тушению.

На месте пожара работали 13 спасателей, четыре автоцистерны и одна автолестница.

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