В Лудзенском районе загорелся большой ангар

VUGD получила вызов на место происшествия в 20:23.

Было констатировано, что горит ангар площадью в 200 кв. м., и его крыша.

В 22:09 этот пожар повышенной опасности был локализован, после чего продолжились работы по тушению.

На месте пожара работали 13 спасателей, четыре автоцистерны и одна автолестница.