В Лудзенском районе загорелся большой ангар
Вечером 21 мая в Цибле, в Лудзенском крае, загорелся большой ангар, проинформировала Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Вечером 21 мая в Цибле, в Лудзенском крае, загорелся большой ангар, проинформировала Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
VUGD получила вызов на место происшествия в 20:23.
Было констатировано, что горит ангар площадью в 200 кв. м., и его крыша.
В 22:09 этот пожар повышенной опасности был локализован, после чего продолжились работы по тушению.
На месте пожара работали 13 спасателей, четыре автоцистерны и одна автолестница.
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