"Размер имеет значение": почему буксует российское наступление в Украине

Украинская авиация также действует нерешительно, но потери, которая она несет от российских ПВО и ВВС, гораздо более чувствительные, поскольку изначально в Украине количество боевых самолетов и вертолетов было меньше.

Киев пока не смог убедить западные страны поставить ему боевую авиацию. Украина получила только вертолеты Ми-17, хотя рассчитывала получить истребители МиГ-29 из Польши.

В составе ПВО Украины были в основном старые советские системы, как этот комплекс "Оса", но даже они оказались эффективны ФОТО: AFP

В середине апреля украинские ВВС получили при посредничестве США авиационные запчасти, которые позволили поднять на крыло некоторое число МиГов, сколько именно - неизвестно. Однако переговоры по поставкам самолетов, судя по информации, которая попадает в прессу, не окончены, и Киев ищет возможность все-таки получить истребители.

Нерешительные действия российской авиации Давид Гендельман связывает с недостаточным профессионализмом российских летчиков.

"Основной боевой опыт последних лет у российской авиации был, в основном, в Сирии. Там были чисто противопартизанские действия, не было серьезной ПВО, не было авиации. Там были курортные условия. Какие-то вещи там можно было отрабатывать, как на полигоне. Но тут мы видим, что в реальной боевой обстановке часть умений нерелевантная, а нужных умений иногда нет. Поэтому [российские ВВС] стараются задействовать более опытных пилотов, в более старшем звании - майор, подполковник", - сказал он.

Безусловно, российская авиация в том случае, если бы она смогла действовать в украинском воздушном пространстве безнаказанно, нанесла бы очень большой ущерб украинской инфраструктуре.

Бомбардировщики, в отличие от крылатых ракет, способны поражать движущиеся цели, а экипаж - даже просто визуально отличать ложные цели от истинных. Но из-за украинской ПВО Россия в ударах по инфраструктуре полагается больше на крылатые ракеты.

Интенсивность таких ударов со временем снизилась, в видеозаписях и сообщениях из России стали фигурировать воздушные и береговые ракетные комплексы - более дорогие, чем традиционные крылатые ракеты "Калибр".

Проверить, насколько эффективны ракеты, сложно - Украина скрывает результаты их попаданий. Однако довольно часто они поражают не военные, а гражданские объекты - возможно, по ошибке.

По словам Гендельмана, хотя сообщения о ракетных обстрелах поступают почти каждый день, их интенсивность не очень высока.

"У России просто нет таких ресурсов, и поэтому мы видим довольно ограниченные ракетные удары. Ограниченные относительно той огромной территории и количества военных объектов, которые нужно поразить. Опять же здесь мы видим, что размер имеет значение, если бы война была в той же Грузии, то тем же числом ракет можно было бы полностью парализовать все военные и промышленные структуры. Украина просто очень большой кусок, который попытались откусить, и поэтому его нужно очень долго жевать", - суммирует эксперт.

Можно ли спрогнозировать дальнейший ход войны?

Говорить о том, как могут в такой ситуации развиваться события, довольно трудно, но любое кардинальное изменение обстановки, как полагают эксперты, возможно лишь в случае, если какая-то из сторон сможет обеспечить подавляющий перевес в живой силе и технике.

Как полагает Роб Ли, в целом время играет на руку украинцам, которые получают военную помощь из-за границы, и поток этой помощи только нарастает.

С другой стороны, по словам американского эксперта, Украина испытывает огромные проблемы с экономикой, которая пострадала из-за войны, и такие проблемы тоже со временем будут только увеличиваться.

Скорость продвижения, которую демонстрируют российские войска там, где им это удается, пока что не угрожает украинцам большими проблемами. У них есть время готовить оборонительные позиции, подтягивать резервы к угрожаемым направлениям.