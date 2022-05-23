Видео ⟩ Как и зачем украинцы в Латвии изучают латышский язык

Также необходимо учитывать момент мотивации и возраста – в школе учатся дети, которые еще не отягощены заработком, тут же люди понимают, что их дети могут остаться без хлеба, если они не выучат язык и не устроятся на работу.

Программа обучения также отличается и "нужностью": в школах есть обязательная программа – дети учат фразеологизмы, разные виды лексики из литературы и фольклора, а на курсах дают чаще бытовые темы, то, что может пригодиться в первую очередь, когда человек выходит из дома.

Специфика преподавания именно украинцам, которые бежали от войны, тоже есть. Инесе и Диана признаются, что на первые уроки шли с большим волнением и трепетом, понимая, что эти люди переживают огромное горе, было страшно как-то их задеть или спросить что-то лишнее. Начало курса, по воспоминаниям Инесе, совпало как раз с событиями в Буче. Это было тревожное и болезненное время для всех, в глазах всех украинских учеников стояли слезы, атмосфера была не из легких. Преподаватель Диана говорит, что намеренно не давала украинцам лексику военной тематики, для того чтобы лишний раз не возвращать их в то, в чем они и так живут.

Конечно, бывали и непредвиденные, очень грустные ситуации.

Инесе вспоминает, что на одном из уроков одна из девушек прямо во время занятия узнала о том, что ее любимого человека убили.

Это было очень сложно. Все начали ее успокаивать, поддерживать, все - как одна семья. "Момент психологической поддержки играет важную роль и, наверно, самое отличительное этих групп - все хотят не только обрести новые знания, но и новых близких людей, друзей, все хотят поделиться эмоциями и получить также отдачу и понимание", - рассуждает Инесе.

Однако уже после первых занятий стало понятно, что украинцы зачастую приходят, чтобы в какой-то мере даже отвлечься от событий в Украине, все хотят поговорить о чем-то другом, на приятные, вдохновляющие темы. Если сравнивать именно украинских беженцев и других приезжих иностранцев, то, по словам преподавательниц, мотивация у них в разы выше, они всегда хотят получить больше, выполняют всегда все задания и даже на уроки приходят на минут 20-30 раньше. Для них уроки - это не только обучение, но и способ психологической разгрузки, место, где они могут почувствовать себя, как дома, а не беженцем в чужой стране.

Украинские беженцы изучают латышский язык в "Центре поддержки инноваций" ФОТО: Виктория Дудченко для RUS TVNET

Инесе рассказывает, что уроки в обществе "Центр поддержки инноваций" скорее похожи на домашние посиделки, коллектив заботится, чтобы на столах были не только книги, но и разные угощения. Пока одна преподавательница разъясняет грамматику, вторая уже достает из духовки горячие булочки и угощает всех прямо во время урока. Учителям хочется, чтобы украинцы, пострадавшие от войны, чувствовали себя непринужденно, уютно и тепло. По своему опыту скажу, три часа тут пролетели незаметно – будто я побывала в гостях у своих подруг: никакого лишнего формализма, все очень просто, легко и приятно, даже сложные правила грамматики Инесе и Диана объясняют с улыбкой, успевают даже подшучивать и придумывать интересные примеры.

Несмотря на то, что на данный момент функционируют две группы, у организации большие планы на будущее – они подали заявку, чтобы с начала июня запустить еще 10 групп, в которых смогут обучаться 140 приезжих из Украины.

Что говорят ученики?

Ну а если брать во внимание украинских учеников и их личные мотивы, то пообщавшись с ними, можно выделить три группы обучающихся:

первая и самая многочисленная группа - это те, кто пришел учить язык в знак благодарности Латвии за прием и поддержку. Эти люди просто хотят уважать жителей станы и, как минимум, хотя бы говорить слова благодарности на латышском;

вторая группа – это специалисты, которые приняли решение о долговременном пребывании в стране и хотят работать по специальности в общественных сферах (это медики, учителя, специалисты по продажам);

третья группа – это мамы, дети которых пошли не в школы нацменьшинств, а в латышские. Чтобы помочь детям с уроками, мамы сами осваивают азы латышского языка.

Украинцы по личному опыту знают, что язык - это код страны, который определяет ее самобытность, независимость и культуру. Во время войны в Украине многие русскоговорящие украинцы принципиально перешли на украинский язык в знак поддержки Украины.