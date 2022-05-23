Видео ⟩ Как и зачем украинцы в Латвии изучают латышский язык

По официальным данным, в Латвии с момента начала войны в Украине зарегистрировано около 30 тысяч украинских беженцев. Конечно, сложно посчитать, сколько из них вернутся домой, а сколько захотят остаться в Латвии. Ситуация в Украине меняется каждый день, но идет третий месяц войны и, как бы то ни было, жизнь продолжается, и украинцы, которые оказались в Латвии, уже начинают осваиваться, а без государственного языка "далеко не уедешь" - ребенку в школе не поможешь, на нормальную работу не устроишься.
В то же время украинцев мотивирует не только "закон", но и дело принципа, чувство благодарности. Изучение латышского — это дань Латвии и один из способов выразить свое уважение к стране, которая приютила. Поэтому многие украинские беженцы активно стремятся изучать латышский язык. Получается ли, и правда ли, что методика по изучению латышского языка для беженцев проще, чем в государственных школах, RUS TVNET расспросил Руководителя "Центра поддержки инноваций" Инесе Янишу и преподавательницу латышского и русского языков с пятнадцатилетним стажем Диану Резину.
Личный эксперимент для статьи
Сегодня впервые за три месяца с начала войны я иду не оформлять "бумажные дела" беженца, я бегу не работать и даже не в штаб гуманитарной помощи – я иду учиться, сегодня у меня первый урок латышского языка. Признаюсь, голова постоянно забита войной, я не перестаю листать новостные каналы и паблики, иногда мне кажется, что я вовсе разучилась думать еще о чем-либо кроме войны, у меня такое впечатление, что на что-то другое просто нет сил и времени, в голову просто не поместятся "новые слова". Но в качестве эксперимента для статьи я решила на себе проверить, как же украинцев обучают латышскому языку и насколько мои земляки в это нелегкое время поддаются новым знаниям и главное, зачем им это.
В одной из групп для украинцев я нашла объявление о бесплатных языковых курсах для беженцев. Вскоре оказалось, что все группы набраны и свободных мест уже нет, однако на один урок я все же напросилась. Идя на урок, я готовилась будто вновь зайти в школьный класс, сесть за парту и у меня даже появился страх "а вдруг меня вызовут к доске".
Когда я пришла по адресу, меня встретил совсем нетипичный школьный класс, я словно попала к кому-то в гости, в дом, где меня ждали – светлые стены, простор, в воздухе запах только что испеченных булочек и кофе, на столах конфеты, а за окном прекрасный вид на Ратушную площадь.
На таких уроках я еще не была, в такой атмосфере можно и поучиться, подумала я про себя.
Но самое приятное было даже не это, тут меня встретили две прекрасные женщины – основной преподаватель Диана и Инесе - председатель правления, руководитель проекта. С виду это элегантные леди, красивые и улыбчивые, именно они уже более пятнадцати лет помогают приезжим иностранцам интегрироваться в Латвии с помощью языка. Эти женщины не похожи на строгих учительниц, скорее это филологические феи, помогающие всем желающим заговорить по-латышски.
"Латышский язык - с радостью"
У Инесе и Дианы опыт преподавания больше 20 лет, они выпустили уже 21 группу по изучению латышского языка. Согласно информации на домашней странице, "Центр поддержки инноваций" - это общество, деятельность которого обеспечивает грантовое финансирование: как правило, большую часть (75%) обеспечивает европейский Фонд убежища, миграции и интеграции и остальное поступает из госбюджета Латвии.
До начала войны в Украине их учениками в основном были русские, белорусы, украинцы, также попадались приезжие из Казахстана, Вьетнама – в основном это были люди, которые намеренно переезжали в Латвию по семейным и рабочим причинам. Как правило, группы были интернациональные, учились все вперемешку - и русские, и украинцы, и казахи. За прошлые годы примерно 60-70% учеников составили приезжие из России, но особенно большой всплеск украинцев, вспоминает Диана, был в 2014 году, когда в украинском Донецке началась война и пошла первая волна эмиграции, поэтому опыт работы именно с украинскими переселенцами уже был.
Сегодня благодаря проекту "Латышский язык с радостью-2" общество "Центр поддержки инноваций" запустило две группы по изучению базового латышского языка для украинских беженцев. Сейчас тут обучаются 28 украинцев, в каждой группе по 14 учеников.
Инесе говорит, что как только в Латвию начали ехать украинцы, они тут же начали думать о том, как обучить этих людей языку. Специально для них вне очереди и были созданы эти группы, так как было очевидно, что людей будет много и необходимо помочь им интегрироваться.
Предложение о бесплатном обучении латышского языка они опубликовали просто в группах для украинских переселенцев в Facebook, и почти сразу же телефон разрывался от звонков. Желающих были сотни, но количество мест было ограничено.
Инесе объясняет, что отбор учеников проводила лично, приглашала каждого на собеседование, чтобы понять, насколько он готов учиться, важно было определить "серьезность" намерений и длительность пребывания в Латвии, чтобы не вышло так, что человек пришел на пару занятий и все - пропал.
Также предпочтение отдавали специалистам, работникам важных общественных сфер (медики, учителя, инженеры), которым без знаний языка не устроиться на работу.
Несмотря на то, что у Инесе и у Дианы уже были набраны группы и обучение шло вовсю, они не могли проигнорировать украинских беженцев, поэтому по собственной инициативе запустили дополнительные группы.
"Как только началась война, с первого же дня, я не могла найти себе место, очень переживала за Украину, следила за всеми новостями, ночами почти не спала и не могла поверить в то, что в наше время возможна война. Когда увидела наплыв украинцев в Латвию, решила, что я могу им помогать своими знаниями, чтобы их жизнь в Латвии с изучением языка налаживалась быстрее и качественнее, а психоэмоциональное состояние и мысли на уроках хоть немного менялись и люди отвлекались от войны. Вот так в апреле у нас стартовали первые группы украинских беженцев", - вспоминает Инесе.
Как все устроено?
Курс базового латышского языка в "Центре поддержки инноваций" рассчитан на 3,5 месяца, занятия проходят два раза в неделю, каждое по три часа. Обучение для украинцев здесь - бесплатное. Для понимания - подобный курс в среднем по Латвии стоит 160-180 евро в месяц. Кроме того, ученикам здесь бесплатно предоставляют книги, рабочие тетради, все дополнительные материалы и распечатки.
Методика обучения, рассказывает Инесе и Диана, у них уже наработана годами, для украинских беженцев в этом году ничего не меняли – все осталось так же, разве что немного поменялся психологический подход. Иногда перед уроком этим людям необходимо уделить больше времени, обсудить вместе с ними какие-то новости или помочь в бытовых вопросах проживания в Латвии.
О подходе в школах Латвии и на подобных курсах
По словам учителей, самое сложное – освоить грамматику латышского языка, поэтому тут необходимо подать структурированный материал, объяснить формулы и правила, на которых базируется язык. Как признает преподаватель Диана, то отличия между изучением языка в латвийских школах и подобных группах латышского безусловно есть. Первое и самое важное - в новых учебниках почти отсутствуют грамматические таблицы. Ученик в школе на основе примеров и заданий должен сам прийти к грамматическому правилу.
Тут же ученикам дают уже готовые максимально понятные схемы, формулы, как грамотно писать.
Также влияет и период обучение – в школе учатся 12 классов и на это время программа растянута, тут же есть всего 3,5 месяца, поэтому все очень сконцентрировано, дают только самое главное.
Также необходимо учитывать момент мотивации и возраста – в школе учатся дети, которые еще не отягощены заработком, тут же люди понимают, что их дети могут остаться без хлеба, если они не выучат язык и не устроятся на работу.
Программа обучения также отличается и "нужностью": в школах есть обязательная программа – дети учат фразеологизмы, разные виды лексики из литературы и фольклора, а на курсах дают чаще бытовые темы, то, что может пригодиться в первую очередь, когда человек выходит из дома.
Специфика преподавания именно украинцам, которые бежали от войны, тоже есть. Инесе и Диана признаются, что на первые уроки шли с большим волнением и трепетом, понимая, что эти люди переживают огромное горе, было страшно как-то их задеть или спросить что-то лишнее. Начало курса, по воспоминаниям Инесе, совпало как раз с событиями в Буче. Это было тревожное и болезненное время для всех, в глазах всех украинских учеников стояли слезы, атмосфера была не из легких. Преподаватель Диана говорит, что намеренно не давала украинцам лексику военной тематики, для того чтобы лишний раз не возвращать их в то, в чем они и так живут.
Конечно, бывали и непредвиденные, очень грустные ситуации.
Инесе вспоминает, что на одном из уроков одна из девушек прямо во время занятия узнала о том, что ее любимого человека убили.
Это было очень сложно. Все начали ее успокаивать, поддерживать, все - как одна семья. "Момент психологической поддержки играет важную роль и, наверно, самое отличительное этих групп - все хотят не только обрести новые знания, но и новых близких людей, друзей, все хотят поделиться эмоциями и получить также отдачу и понимание", - рассуждает Инесе.
Однако уже после первых занятий стало понятно, что украинцы зачастую приходят, чтобы в какой-то мере даже отвлечься от событий в Украине, все хотят поговорить о чем-то другом, на приятные, вдохновляющие темы. Если сравнивать именно украинских беженцев и других приезжих иностранцев, то, по словам преподавательниц, мотивация у них в разы выше, они всегда хотят получить больше, выполняют всегда все задания и даже на уроки приходят на минут 20-30 раньше. Для них уроки - это не только обучение, но и способ психологической разгрузки, место, где они могут почувствовать себя, как дома, а не беженцем в чужой стране.
Инесе рассказывает, что уроки в обществе "Центр поддержки инноваций" скорее похожи на домашние посиделки, коллектив заботится, чтобы на столах были не только книги, но и разные угощения. Пока одна преподавательница разъясняет грамматику, вторая уже достает из духовки горячие булочки и угощает всех прямо во время урока. Учителям хочется, чтобы украинцы, пострадавшие от войны, чувствовали себя непринужденно, уютно и тепло. По своему опыту скажу, три часа тут пролетели незаметно – будто я побывала в гостях у своих подруг: никакого лишнего формализма, все очень просто, легко и приятно, даже сложные правила грамматики Инесе и Диана объясняют с улыбкой, успевают даже подшучивать и придумывать интересные примеры.
Несмотря на то, что на данный момент функционируют две группы, у организации большие планы на будущее – они подали заявку, чтобы с начала июня запустить еще 10 групп, в которых смогут обучаться 140 приезжих из Украины.
Что говорят ученики?
Ну а если брать во внимание украинских учеников и их личные мотивы, то пообщавшись с ними, можно выделить три группы обучающихся:
первая и самая многочисленная группа - это те, кто пришел учить язык в знак благодарности Латвии за прием и поддержку. Эти люди просто хотят уважать жителей станы и, как минимум, хотя бы говорить слова благодарности на латышском;
вторая группа – это специалисты, которые приняли решение о долговременном пребывании в стране и хотят работать по специальности в общественных сферах (это медики, учителя, специалисты по продажам);
третья группа – это мамы, дети которых пошли не в школы нацменьшинств, а в латышские. Чтобы помочь детям с уроками, мамы сами осваивают азы латышского языка.
Украинцы по личному опыту знают, что язык - это код страны, который определяет ее самобытность, независимость и культуру. Во время войны в Украине многие русскоговорящие украинцы принципиально перешли на украинский язык в знак поддержки Украины.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!