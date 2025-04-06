Президент подчеркнул: давление на Россию по-прежнему недостаточное, и ежедневные атаки это ясно демонстрируют. В ночь на воскресенье по Киеву были выпущены баллистические ракеты, а ударные дроны атаковали другие регионы страны, включая Николаевскую, Сумскую, Харьковскую, Хмельницкую и Черкасскую области.

"Количество воздушных атак растет. Это и есть подлинное намерение России - продолжать террор до тех пор, пока мир это допускает. За последнюю неделю по украинским городам и селам, по нашим гражданам они выпустили более 1460 управляемых авиабомб, почти 670 ударных дронов и свыше 30 ракет различных типов, из которых более двух десятков - только этой ночью.

Каждый удар направлен против наших людей, наших детей. Они воюют против детей, играющих на детских площадках. Выражаю соболезнования всем семьям и близким погибших. Спасибо всем нашим службам, которые помогают и спасают украинцев", - заявил Зеленский.

По его словам, такие атаки являются прямым ответом Путина на дипломатические усилия международного сообщества.

"Каждый наш партнер - Америка, вся Европа, весь мир - увидел: Россия не остановится. Она будет продолжать воевать и убивать. Поэтому ослабление давления невозможно. Мы должны направить всю свою энергию на обеспечение безопасности и приближение мира", - подчеркнул украинский президент.

По данным официальных источников, в ночь на воскресенье Россия нанесла по Украине комбинированный удар, в котором использовались 23 ракеты и 109 ударных беспилотников.

В результате ракетной атаки по Киеву погиб один человек, трое получили ранения.