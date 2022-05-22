Президент Польши Анджей Дуда посетил Киев

В своем выступлении польский президент перечислил места, где были раскрыты зверства российских солдат в Украине, и призвал руководителей других стран сказать, что "после Бучи, Бородянки, Мариуполя, с Россией не может быть никаких сделок, господа президенты и премьеры"

Дуда выразил убеждение, что восстановление Украины должно осуществляться за счет агрессора - Россия должна платить репарации, а западные страны - конфисковать российские средства в своих банках.

Дуда планирует рассказать о фондах на реконструкцию Украины во время Форума мировых лидеров в Давосе на следующей неделе.

Он также подчеркнул, что "только Украина имеет право решать свое будущее" и пообещал бороться за скорейшее вступление страны в Евросоюз.

В своем выступлении Дуда призвал к подписанию нового договора о соседстве между Украиной и Польшей. Он также сказал членам Верховной Рады, что вторжение России показало, что сеть автомобильных, железных дорог и инфраструктуры между Украиной и Польшей недостаточна.

В качестве одного из доказательств добрососедства Дуда предложил построить скоростной поезд между Варшавой и Киевом.

Украинский парламентарий Роман Хрищук позже заявил, что после выступления Дуды Россия выпустила ракету по Киеву, и депутатам пришлось уйти в убежище.

В воскресенье Дуда также встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским, также состоятся переговоры между делегациями двух стран.

Дуда побывал в Киеве еще в апреле. В то время вместе с президентом Польши в Украину прибыли главы всех трех стран Балтии.