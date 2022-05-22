De Facto: Алкоголизм уносит все больше жизней латвийцев. Господдержка лечения - не адресная

Пандемия повлияло на потребление алкоголя, исследования показывают, что наиболее заметные изменения происходят среди людей, у которых в прошлом уже были проблемы с зависимостью, что повлияло на их работу, отношения или здоровье.

Санита Лаздиня, эксперт Министерства здравоохранения, сказала: "Латвия участвовала в европейском исследовании, посвященном тому, как изменилось потребление алкоголя под влиянием Covid.

Если в большинстве европейских стран оно не изменилось, то у нас, к сожалению - увеличилось, причем в группах риска. Общее потребление алкоголя в этой группе увеличилось на 56 процентов. Среди стран, где изучалось влияние пандемии на распитие алкоголя, Латвия оказалась единственной, где также значительно увеличилась и частота употребления горячительного.

Согласно данным, собранным Центром по контролю и профилактике заболеваний, количество смертей из-за алкоголя в прошлом году было выше, чем годом ранее - почти на 200 случаев, если сложить болезни, так или иначе связанные со злоупотреблением алкоголем.

Ситуацию объяснил нарколог Марис Прейнбергс:

"Латвия тратит сотни тысяч на лекарства для лечения последствий для здоровья наших пациентов, а не для лечения причин,

что вышло бы куда дешевле. Сотни миллионов даются на лечение гепатита, цирроза печени, которые по сути являются последствиями алкоголизма".

То, что лечение и целевое обучение для этих людей важнее, чем ограничение рекламы алкоголя, признает и представитель Минздрава. Одно из предложений, предложенных в новом плане Министерства по сокращению числа иждивенцев на следующие три года, состоит в том, чтобы отменить сооплату пациентов, а также ввести такую ​​форму амбулаторной программы, как в Миннесоте.

Это поможет охватить как можно более точную целевую группу. Совместно с Министерством благосостояния планируется ввести должность наставника или компаньона, которая поможет алкоголикам не только начать лечение, но и не возобновлять вредную привычку.

В Латвии есть три медпункта, где используют Миннесотскую программу - два в Риге и один в Елгаве. Лечение зависимостей по направлению нарколога в Рижском психиатрическом и наркологическом центре стоит неполные 200 евро за весь курс.

Однако безработные и малоимущие в основном лечатся здесь за госсчет. Полная программа обходится государству более чем в 2000 евро на одного пациента. Эта сумма полностью покрывается малоимущим, которые, по данным Национальной службы здравоохранения, составляют менее 4% от всех прошедших программу за последние три года.

В свою очередь, в рамках программы по безработным потрачено более 128,65 тысячи евро, но дошли ли деньги до цели? По проекту государственного агентства занятости в течение двух лет 12-шаговую Миннесотскую программу прошли 217 безработных, почти треть из них после лечения нашли работу. Однако две трети - те, кто в теплых помещениях зимой просто наблюдался у нарколога. Им самим ничего платить не приходилось.

"Некоторые из них счастливы, что могут спать здесь 30 дней, есть три раза в сутки и при этом иметь свою кухню. Бывают прецеденты, когда в течение 30 дней у них в голове что-то щелкает и человек понимает, что нужно жить по-другому. Ради таких мы и работаем", - рассказывает нарколог Прейнбергс.

Миннесотская программа основана на собраниях анонимных алкоголиков, которые можно найти почти в каждом крупном городе Латвии. Они дают возможность встретить единомышленников, и главное - оставаться в трезвости. Программа считается подходящей для тех, кто из-за алкоголизма еще не потерял работу, семью и надеется выздороветь.

Программа основана не на использовании лекарств, а на терапии, которая изолирует пациента от привычной среды. Первый шаг - признать свою болезнь - должен быть самомотивированным, иначе результата не будет.

"90 процентов людей, которые принимают алкоголь, выпивают бокал вина, и больше им не нужно. Такое потребление не вызывает физических, финансовых, семейных, профессиональных проблем", - рассказывает священник и психотерапевт Марис Кирсонс.

В США, где была изобретена эта программа, пациентов даже отбирают и проходить лечение позволяют только после посещения встреч АА - это 10% мотивированных алкоголиков. Но подобное Латвия себе позволить не может, поясняют наркологи. Основная проблема, по их мнению, в том, что те, кто может выздороветь, до лечения вообще не доходит.

В настоящее время на согласовании в коридорах министерств - законопроект об ограничениях рекламы и торговли. Рекомендация повысить возраст употребления алкоголя до 20 лет, как в Литве, не получила поддержки.