Убийство Валягина: арестован гражданин Литвы

Валягин по прозвищу "Длинный" в 90-х представлял так называемую группу Ивана Харитонова. В ней было около 70 человек, большинство из них - бывшие спортсмены. Они занимались охранным бизнесом, который перерос в масштабный рэкет.

Харитонов и Валягин были задержаны в апреле 1994 года. Только тогда общественность узнала, что первый вместе с пардаугавской группировкой возглавлял вторую по величине ОПГ страны. Четверо из 7 подсудимых имели криминальное прошлое.

Видео: Убийство Геннадия Валягина

Деньги, которые вымогали у предпринимателей, "Харитоновцы" вкладывали в продажу бензина, другие прибыльные предприятия и недвижимость. Очевидцы помнят топливный бак с надписью "БРИХ", что переводится как "Бригада Харитонова". Одно только сомнительное топливо приносило огромную прибыль в размере 5 миллионов долларов в год - огромную сумму по тем временам. Валягин считался в то время "правой рукой" Харитонова, руководил кассой группировки и отвечал за отмывание денег.

Полиции и прокуратуре для осуждения банды пришлось сотрудничать с членами других преступных группировок, и после нескольких лет следствия "харитонцы" все-таки предстали на скамье подсудимых. Валягин вышла из тюрьмы досрочно в 2000 году, Харитонов - через год.

После освобождения они вложили средства в прибыльные объекты, такие как отели и прочее. В последние года Харитонов находился на Тенерифе и, в отличие от Валягина, его имя в связи с организованной преступностью не звучало.

Полгода назад представитель Контртеррористического подразделения Государственной полиции Omega рассказал в интервью журналу Klubs о масштабной операции по задержанию опасных преступников, которое произошло в ресторане кавказской кухни в Пририжье. Там собрались влиятельные криминальные авторитеты из России и стран Балтии. Валягин там также присутствовал.

Одной из незаконных забот Валягина были поставки наркотиков в Россию и Европейский Союз.

Самая крупная партия кокаина, изъятая в Латвии, недавно поступила из Эквадора. Две тонны наркотиков, спрятанные в ящиках из-под бананов, спрятали в сарай в Кокнесе. Полиция приняла участие в международной операции. Другие поставки кокаина в Европу тем же кораблем исчезли. В какую страну должен был отправиться груз наркотиков из Кокнесе на сумму около полумиллиарда евро, так и не выяснилось.

Обычно Латвия используется в качестве транзитной страны для поставок наркотиков в Скандинавию или на восток.

Из неофициальных источников Nekā personīga известно, что у Валягина были серьезные проблемы с недавней партией кокаина из Колумбии. Некой преступной группировке из Литвы Валягин вместе с известным в спортивной среде Эдгаром Сапелкусом пообещали безопасную доставку груза в Россию. Деньги оба получили, но груз, не дошедший до конечного пункта назначения, исчез. Сапелкуса в Литве пытали, пока он не вернул деньги. Валягин отказался сотрудничать и проигнорировал неоднократные предупреждения.

Передаче известно, что урегулировать вопрос пытался и влиятельный российский вор в законе Вячеслав Шестаков по прозвищу "Слива". В Латвии он входит в черный список, поэтому пригласила Валягина на встречу в Литву.

Полиция подтверждает, что убийство Валягина связано с организованной преступностью в масштабах всего ЕС, а подозревается в нем гражданин Литвы.

Заместитель начальника Государственной полиции глава Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин сказал: "Да, это гражданин Литвы. Он арестован за совершение этого преступления. (...) Уверен, что это преступление будет раскрыто. И станет известно, кто что сделал".

Полиция Латвии в раскрытии этого преступления сотрудничает со службами Литвы. Установлены и другие лица, причастные к убийству Валягина, пока ни один из них не объявлен в розыск.

Глава Главного криминального управления подчеркивает, что организованная преступная среда меняется, и в настоящее время в Латвии можно говорить о семи группировках, пользующихся поддержкой и в международной криминальной среде.