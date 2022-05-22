"Развитие/За!" предложит на должность главы МВД замначальника службы спасения

Партия приняла решение в пользу его кандидатуры, поскольку он является специалистом в области внутренней безопасности, в том числе гражданской защиты. Это также подтвердил сопредседатель правления партийного объединения "Развитие/За!", председатель движения "За" Даниэль Павлютс, который письменно проинформировал премьер-министра Кришьяниса Кариньша о выборе.

Генералу VUGD была предложена эта должность по нескольким причинам. Среди прочего, о нем хорошо отзывалась бывший министр внутренних дел Мария Голубева. Приоритеты партийного объединения и кандидата на пост министра совпадают в вопросах системы внутренних дел и национальной безопасности.

Павлютс также отметил, что важно выдвинуть кандидата, умеющего разбираться во внутренних делах.

Политик подчеркнул, что благодарен генералу, согласившемуся стать министром за несколько месяцев до выборов.

Эдгар Барбакс, руководитель отдела по связям с общественностью партийного объединения, сообщил, что текущими областями управления Эклонса являются операционное, техническое управление, а также управление закупками и обеспечением - области, которые в настоящее время имеют решающее значение для всей отрасли.

"Полностью уверена в способностях, профессионализме и патриотизме генерала Эклонса, что позволит ему успешно управлять МВД и быть продуктивным с первого дня. Его лидерские способности и характер станут хорошим дополнением нашего кабинета, чтобы решения в важный момент принимались взвешенно, а не на эмоциях", - характеризует кандидата Мария Голубева.

Как сообщалось, Национальное объединение (НО) в правящей коалиции потребовало у Кариньша отставки Голубевой в связи с работой полиции в Парке Победы 10 мая. НО пригрозило, что в противном случае его министры покинут правительство. Голубева заявила, что потеряла доверие премьер-министра и решила уйти в отставку.

9 и 10 мая у советского памятника в Пардаугаве, среди прочего, разрешили собираться людям, поддерживающим российскую агрессию в Украине. Дейтсивя полиции при этом вызывали вопросы. В связи с "попыткой шантажа" со стороны НО Кариньш также потребовал отставки министра экономики Витенбергса. Премьер-министр пояснил, что тот был избран позднее остальных.