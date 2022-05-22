СМИ: через три месяца "Аэрофлот" будет вынужден разбирать свои самолеты из-за дефицита запчастей

Из-за экономических санкций, введенных после вторжения России в Украину, компания лишилась возможности получать детали и обслуживание от иностранных компаний. Дефицит запчастей затронул большинство самолетов парка "Аэрофлота".

Bloomberg отмечает, что из-за санкций компания была вынуждена резко сократить число полетов, прежде всего за границу. Число стран, в которые летает самолеты "Аэрофлот", сократилось с 56 до 13.

"В скором времени "Аэрофлот" превратится в авиакомпанию, работающую по большей части на внутреннем рынке", - заключил эксперт по безопасности полетов в Школе менеджмента при MIT Арнольд Барнетт.

Большая часть самолетов российских перевозчиков зарегистрирована в иностранных государствах и принадлежат иностранным лизингодателям. Санкции обязывают лизингодателей разорвать действующие контракты с российскими авиакомпаниями, после чего компании должны либо выкупить самолеты, либо вернуть их владельцу.

В связи с этим Росавиация рекомендовала приостановить все рейсы за рубеж из-за "высокой степени риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом".

В середине мая "Аэрофлот" выкупил восемь самолетов Airbus A330 у иностранных лизингодателей в рамках исполнения договорных обязательств. После этого авиакомпания возобновила полеты на Мальдивские острова.