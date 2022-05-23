Видео ⟩ Украина: Впервые уничтожен российский самоходный миномет 2С4 "Тюльпан"

Сообщается, что техника была уничтожена в районе города Рубежное.

2С4 "Тюльпан" украинские силы обнаружили благодаря утечке информации о местонахождении техники. Уничтожение техники было запечатлено и на видео.

⚔️🇺🇦 Відеоісторія яскравої ліквідації 240-мм самохідного міномета "Тюльпан". З його допомогою окупанти знищили міст і руйнували будинки Сєвєродонецька.



Артилеристи НГУ і ЗСУ спочатку виманили його з ангару, а потім знищили.

👋 Дякуємо російським пропагандистам за наводку) pic.twitter.com/QZ082cKMQW — НГУ (@ng_ukraine) May 22, 2022

"Это первый документ, подтверждающий уничтожение этой техники впервые в современной истории. Верьте Вооруженным силам Украины", - говорится в официальном сообщении.

Ранее сообщалось, что российские вооруженные силы сконцентрировались в Луганской области, а также пытаются занять город Северодонецк.

21 мая силы Украины к уничтожили самоходную артиллерийскую технику, при помощи которой россияне уничтожили мост в Павлограде и обстреливали Севердонецк.

Руководитель Луганской области Сергей Гайдай подтвердил, что сами россияне при помощи своих видеоклипов помогли ВСУ уничтожить 2С4 "Тюльпан".

"Спасибо за помощь, оккупанты", - говорится в сообщении.

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.