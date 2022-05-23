Дефицит молочной смеси в США: специальный груз доставили военным самолетом из Европы

Президент США Джо Байден разрешил использовать самолет воздушных сил для реализации плана Операция "Молочная смесь", так как для выполнения задачи не были доступны коммерческие самолеты.

Более чем полмиллиона доз молочной смеси или 35 380 килограммов - первая из нескольких поставок, которые планируются из Европы.

Директор Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз указал, что поставки смеси - краткосрочное решение на ближайшие дни, пока правительство не разработает более долгосрочное решение.

Воскресная поставка обеспечила 15% от необходимого США количества специальной медицинской молочной смеси. Правительство обещает, что на следующей неделе она снова станет доступна в магазинах.

Лиз указал, что в долгосрочной перспективе правительству нужно работать, чтобы ни у одного производителя молочной смеси "не было столь большого контроля над цепочками поставок".

Проблемы с доступностью молочной смеси в американских магазинах начались после того, как в целях безопасности в февраля в Мичигане было закрыто самое дешевое местное производство молочной смеси, принадлежащее компании Abbott Nutrition.

В течение недели в США с базы воздушных сил Рамштайн в Германии планируется отправить примерно полтора миллиона доз молочной смеси объемом примерно в 230 миллилитров, особенно они нужны с детям с непереносимостью молока и другими аллергиями.

Смесь поступит в штат Индианаполис, так как в городе находится логистический центр базируемого в Швейцарии производителя продуктов питания Nestle.

В Nestle указали, что в течение последних месяцев непрерывно ведется работы, чтобы решить проблему дефицита молочной смеси и помочь спросу.

Американские регуляторы и производитель Abbott Nutrition надеются, что в будущем году производство в Мичигане возобновит работу, но до момента, пока продукция попадает к потребителю, пройдет примерно два месяца.

Производство в Мичигане было закрыто в связи с опасениями, что в результате загрязнения умерли два младенца.

Кроме того, на поставки повлияли связанные с пандемией Covid-19 разрывы в поставках, а также то, что рынок молочной смеси в США сконцентрирован под контролем трех компаний.