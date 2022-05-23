Павлютс не сомневается, кандидатура Эклонса на должность главы МВД будет поддержана

В передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении Павлютс сказал, что "Для развития/За!" искало на должность министра человека, который хорошо известен и уважаем в сфере внутренних дел.

О выдвижении Эклонса Павлютс в конце недели информировал премьер-министра Кришьяниса Кариньша, а также неофициально информированы партнеры по коалиции. Переговоры по кандидатуре, скорее всего, состоятся уже сегодня на заседании коалиции.

"Я не ожидаю каких-либо особых возражений против выдвинутой нами кандидатуры. Завтра и послезавтра кандидат мог бы встретиться с фракциями, а в четверг, 26 мая, может состояться голосование в Сейме", - сказал Павлютс.

Он также отметил, что "Для развития/За!" поддержит выдвинутую Национальным объединением (НО) на должность министра экономики кандидатуру Илзе Индриксоне.

Как сообщалось, после событий 9 и 10 мая в парке Победы в Риге НО потребовало у премьер-министра отставки министра внутренних дел Марии Голубевой ("Для развития/За!"), заявив, что выйдет из правительства, если Голубева останется на должности. Премьер-министр расценил это как попытку шантажа со стороны НО и отправил в отставку министра экономики Яниса Витенбергса (НО).