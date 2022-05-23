Здоровье почек: риски, о которых мы можем не догадываться

Ее объявили и организовали Латвийская ассоциация нефрологов, Латвийское общество гипертонии и атеросклероза и Латвийская ассоциация сельских семейных врачей.

Во время Недели здоровья почек будет проведен ряд информационно-просветительских мероприятий с целью информирования общества о незаметном развитии заболеваний почек, в том числе о хроническом заболевании почек, которое трудно поддается лечению. Будет представлена информация о том, что проблемы со здоровьем почек приводят к другим заболеваниям или усугубляют их. Также будет предоставлена информация о новейших способах лечения. Людям напомнят о том, что большинство проблем с почками начинаются бессимптомно, незаметно, а своевременные обследования могут предотвратить многие проблемы, ведущие к сокращению нашей жизни.

Во вторник, 24 мая, в 15:30 в Университетской клинической больнице им. Паула Страдиня состоится дискуссия "Здоровье почек крупным планом", в которой примут участие президент Латвийской ассоциации нефрологов Иева Зиединя (Ieva Ziediņa), президент Латвийского общества гипертонии и атеросклероза Карлис Трушинскис (Kārlis Trušinskis) и член правления Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Айнис Дзалбс (Ainis Dzalbs). Обсуждение пройдет очно и будет публичным, а также будет доступно в прямом эфире в Интернете.

"Основная идея современной медицины состоит в том, что чем более информирован человек, тем сильнее он может влиять на течение болезни, поэтому я поддерживаю пациентов, которые сами ищут информацию. К сожалению, существует тенденция к позднему выявлению заболеваний почек, так как на начальном этапе их просто не замечают, пациент чувствует себя здоровым. Поэтому очень важно проводить регулярные медицинские осмотры, особенно тесты и анализы", - пояснила Иева Зиединя.

Глава Латвийской ассоциации нефрологов сообщила, что в центре внимания предстоящей информационной кампании находится хроническая болезнь почек, ранее известная как хроническая почечная недостаточность, поскольку в целом по Европейскому союзу она поражает каждого десятого жителя, протекает тяжело и требует длительного лечения. Хроническая болезнь почек часто является следствием других заболеваний почек, которые не обнаруживают вовремя. Также существует связь между хронической почечной недостаточностью, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как высокое кровяное давление или атеросклероз.

"Сердечно-сосудистые заболевания встречаются более чем у половины пациентов с хронической болезнью почек. У пациентов с почечной недостаточностью высок риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и наоборот - пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями также следует обратить внимание на здоровье почек. Сердечно-сосудистые заболевания часто являются причиной критического ухудшения состояния и смерти больного с хронической болезнью почек. Осведомленность пациента очень важна, так как хроническое заболевание почек может очень долго не проявлять себя, оставаясь бессимптомным", - предупредил инвазивный кардиолог Карлис Трушинскис.

За несколько дней перед Неделей здоровья почек (с 19 по 22 мая) в Париже, Франция, пройдет 59-й Международный конгресс Европейской почечной ассоциации (European Renal Association, ERA), посвященный последним открытиям и инновациям. Его посетят более 10 нефрологов из Латвии, в том числе Иева Зиединя и Карлис Трушинскис.

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