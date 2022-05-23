Германская разведка сообщила о воюющих в Украине "российских неонацистах". Они и сами этого не скрывают

Тот же пост разместил 24 февраля и телеграм-канал "Русское имперское движение", отмечает издание Deutsche Welle.

BND обращает внимание, что в одном из телеграм-каналов был объявлен набор бойцов с боевым опытом и выпускников учебного центра организации "Партизан" в Санкт-Петербурге. При этом неясно, проводился ли набор по просьбе или на основе консультаций с российским руководством, отмечают авторы отчета.

ФОТО: vkontakte

Набор добровольцев, желающих принять участие в войне с Украиной объявил 8 марта тот же телеграм-канал "Партиzан", убедилась Би-би-си.

В отчете сказано, что заместитель Гариева погиб в Украине, а сам Гариев был ранен. Еще как минимум двое их соратников получили тяжелые ранения.

На странице центра "Партизан" Би-би-си нашла сообщение о ранении Гариева от 19 апреля: "Наш командир Денис Гариев, получил ранение, в ногу, кости целы, эвакуирован в Россию, самочувствие нормально, нацелен в скором времени вернуться в строй".

В мае в телеграм-канале РИД появился пост о гибели заместителя Гариева Дениса Некрасова под Изюмом, обращает внимание Deutsche Welle.

Как рассказывает Spiegel, группа "Русич" вела боевые действия на территории Украины самое позднее с начала апреля.

В 2014 и 2015 годах ее бойцы были "известны особой жестокостью" и репутацией "никогда не берущих пленных", подчеркивает в пересказе материала немецкое издание Der Tagesspiegel.

В российской социальной сети "Вконтакте" есть страница "диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) "Русич": они называют себя "добровольческим подразделением", которое с июня 2014 по июль 2015 года активно принимало участие в вооруженном конфликте в Украине на стороне сепаратистов.

Там же указано, что с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года группа принимает участие в боевых действиях.

Чем известны фигуранты доклада BND

Боевики "Имперского легиона" на востоке Украины в 2014 году ФОТО: vkontakte

Члены "Русского имперского движения", как сообщали СМИ, ранее принимали участие в боевых действиях не только на востоке Украины, но и на Ближнем Востоке.

В 2020 году Би-би-си также рассказывала о связях между русскими и шведскими националистами, в том числе двумя "бомбистами", осужденными за теракты в Швеции, которые проходили подготовку в военном лагере того же петербургского центра "Партизан", организованного "Русским имперским движением".

Центр тактической и огневой подготовки "Партизан" под руководством Дениса Гариева официально действует в Петербурге. Его аватарка на сайте и в сети "Вконтакте" совпадает с аватаркой телеграм-канала "Партиzан", который фигурирует в докладе BND.

В видеоинтервью 2015 года, размещенном на странице Центра "Партизан", Денис Гариев представлен как "руководитель центра подготовки ополченцев".