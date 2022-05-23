Закончено исследование извержения вулкана в Тонга: ученые сделали удивительные выводы

Команда ученых несколько дней назад завершила исследование вулкана в Тонга. Многие люди думали, на месте событий будут огромные разрушения.

Галерея: Извержение вулкана в Тонга

Однако ученые сообщили, что вулкан особо не изменился. Взрыв вулкана вызвал самый большой взрыв в атмосфере, зарегистрированный на Земле в этом веке.

Глава экспедиции, геолог Кевин Маккей сказал, что его удивили данные гидролокации судна.

"Пока вулкан кажется нетронутым, морские глубины свидетельствуют о различных драматических последствиях извержения. Есть мелкая песчаная грязь и волны пепла на глубине даже на расстоянии в 50 километров от вулкана", - сказал он.

После исследования команда пришла к выводу, что к морским глубинам добавилось 6-7 кубических километров различного материала.

Главным образом материал состоит из пепла и камней, которые сначала были выброшены вулканом в воздух, а потом опять упали в воду.

Команде пришлось проехать примерно 15 километров, чтобы найти рыбу и мидий, обитающих у вулкана в Тонга.

"Оба этих примера свидетельствуют об устойчивости популяции животных в этом регионе. И это важно, так как может дать представление о том, как извержение может повлиять на окружающую морскую жизнь", - сказал Маккей.

Напомним, в субботу, 15 января, мощное подводное извержение вулкана в Тонга вызвало волны цунами. Ударная волна вулкана распространилась и по Эстонии и Латвии.

Подводный вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай был активен с ноября прошлого года, январское извержение выбросило на 20 километров в воздух пепел, пар и газ.

По словам официальных лиц, громкий шум также слышали в Фиджи, более чем в 800 километрах от места извержения.

По словам энтузиаста погоды Мартина Бергштейна, на Латвию ударная волна вулкана в Тонга обрушилась утром 16 января.

"Глядя на информацию сегодняшнего утра, можно сделать вывод, что около 4:00 по латвийскому времени нас "пересекла" вторичная волна изменения атмосферного давления, вызванная извержением вулкана в Тонга. Данные по атмосферному давлению снова "сорвались" на 1-2 гПа", - сообщил 16 января Бергштейн.