Пн, 23.05.2022
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Давид Гендельман, военный эксперт

Кариньш одобрил кандидатуру Эклонса на пост главы МВД

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") готов передать в Сейм для утверждения на должности министра внутренних дел кандидатуру заместителя начальника Государственной пожарно-спасательной службы Кристапа Эклонса. Об этом премьер-министр сообщил в Twitter.

Кариньш в понедельник, 23 мая, встретился с Эклонсом, чтобы обсудить актуальные вопросы и задачи сферы внутренних дел.

На должность министра Эклонса выдвинуло объединение партий "Для развития/За!".

Как ранее заявил сопредседатель "Для развития/За!" Даниэль Павлютс, объединение искало на должность министра человека, который хорошо известен и уважаем в сфере внутренних дел.

Как сообщалось, после событий 9 и 10 мая в парке Победы в Риге Национальное объединение потребовало у премьер-министра отставки министра внутренних дел Марии Голубевой ("Для развития/За!"), заявив, что выйдет из правительства, если Голубева останется на должности.

Голубева сама заявила о своей отставке, а премьер-министр расценил заявление НО как попытку шантажа и отправил в отставку министра экономики Яниса Витенбергса (НО).

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