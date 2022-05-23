Кариньш одобрил кандидатуру Эклонса на пост главы МВД

Кариньш в понедельник, 23 мая, встретился с Эклонсом, чтобы обсудить актуальные вопросы и задачи сферы внутренних дел.

Esmu ticies ar iekšlietu ministra amata kandidātu Kristapu Eklonu un pārrunājis nozares aktuālos jautājumus un tuvākos veicamos uzdevumus. Virzīšu viņa kandidatūru apstiprināšanai Saeimā. pic.twitter.com/q7vqwrcLGV — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) May 23, 2022

На должность министра Эклонса выдвинуло объединение партий "Для развития/За!".

Как ранее заявил сопредседатель "Для развития/За!" Даниэль Павлютс, объединение искало на должность министра человека, который хорошо известен и уважаем в сфере внутренних дел.

Как сообщалось, после событий 9 и 10 мая в парке Победы в Риге Национальное объединение потребовало у премьер-министра отставки министра внутренних дел Марии Голубевой ("Для развития/За!"), заявив, что выйдет из правительства, если Голубева останется на должности.

Голубева сама заявила о своей отставке, а премьер-министр расценил заявление НО как попытку шантажа и отправил в отставку министра экономики Яниса Витенбергса (НО).