Нужны ли в Латвии прививки от оспы обезьян? Рассказали эксперты

Что такое оспа обезьян?

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, которое чаще всего встречается в странах Центральной и Западной Африки. Источник инфекции в природе до сих пор неизвестен, но вирус был обнаружен у некоторых грызунов и обезьян, от которых заразились люди. Случаи оспы обезьян среди людей регистрировались и за пределами Африки, что связано с международными поездками и импортом животных.

По словам директора департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрия Перевощикова, болезнь была обнаружена в Европе еще в 1958 году, но в настоящее время выявлена одновременно в нескольких странах, причем у людей, не посещавших Африку.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 21 мая 12 стран сообщили о 99 лабораторно подтвержденных случаях оспы обезьян. Восемь из этих стран входят в Европейский союз или Европейскую экономическую зону, а среди остальных - Канада, Австралия, США и Великобритания, где были выявлены первые случаи заболевания. За исключением одного случая, ни один из зараженных этим вирусом не был в странах Центральной или Западной Африки, где происходит эндемическая передача вируса между животными.

Это похоже на ковид?

Перевощиков подчеркнул, что болезнь медленно распространяется в обществе и не так заразна, как, например, Covid-19. Чтобы заразиться оспой обезьян, требуется довольно тесный контакт с инфицированным человеком, например, через кожу.

Он указал, что вирус может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем, но, в отличие от коронавируса, для заражения требуется более длительный контакт. Также возможно заражение в пределах метра от инфицированного при разговоре лицом к лицу и через личные зараженные предметы, такие как постельное белье.

Симптомы

Перевощиков указал, что риск заражения оспой имеется у людей с пониженным иммунитетом, беременных женщин и маленьких детей. Наиболее распространенными симптомами являются

сильные головные боли,

повышение температуры тела выше 38 градусов,

сильная боль в мышцах и спине,

увеличение лимфатических узлов

и сильная усталость.

Перевощиков сообщил, что с первого по третий день у больных появляются высыпания на коже, сначала в виде пятен, которые потом превращаются в волдыри, впоследствии оставляющие корки.

"После того, как корки сошли с кожи, человек не может заразить других людей, но при своевременном выявлении симптомов следует сообщить об этом семейному врачу. Важно изолироваться и не контактировать с другими людьми. Болезнь легкая, но нужно соблюдать осторожность", - сказал Перевощиков.

Главный специалист отделения инфекционных болезней Рижской Восточной клинической университетской больницы Людмила Виксна сообщила, что в предыдущие периоды эпидемии оспы обезьян чаще заражались подростки, которым свойственно более тесно и интенсивно контактировать друг с другом.

В настоящее время SPKC следит за развитием ситуации. В Латвии до сих пор не зарегистрировано случаев оспы обезьян, так же, как и в соседних странах.

Перевощиков указал, что в Латвии против оспы привиты те, кто родился до 1980 года, поскольку из-за минимального распространения вируса в мире не было необходимости в продолжении вакцинации, и ее прекратили. Ни он, ни Виксна не считают, что в данный момент следовало бы возобновить вакцинацию в Латвии.

Представитель Государственного агентства лекарственных средств Инета Попена заявила, что не существует специальной вакцины против оспы обезьян, но разработана общая вакцина против оспы, которая также защищает от оспы обезьян. Как и в других странах, в ЕС и Латвии вакцины против оспы недоступны, но рассматривается возможность их предоставления в случае необходимости. Если вопрос назреет, он будет решаться в Европейской комиссии.