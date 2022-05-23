Россияне возвращаются к кнопочным телефонам

По данным аналитического центра холдинга GS Group, оборот кнопочных телефонов вырос в стране с 3 миллиардов рублей (48,6 миллионов евро) до 4 миллиардов (64,8 миллионов евро), так как таких устройств в первом квартале 2022 года было продано на 43%, чем годом ранее - всего 3,5 миллиона штук. Более половины этого объема, 1,9 миллион штук, выпустили внутренние российские бренды.

Раньше такие простые бюджетные телефоны продавали, главным образом, компании Nokia и Philips, которые ушли с российского рынка.

Эксперты отмечают, что пока кнопочные мобильные телефоны - это единственный сегмент мобильных телефонов в России, где реальные цены пока упали. А вот цена на самые популярные смартфоны выросла в России в среднем на 27%.

Один из самых покупаемых в прошлом российских брендов, Samsung, в первом квартале 2022 года привез в Россию 1,9 млн штук смартфонов, - на треть меньше, чем годом ранее. Второй лидер - китайская компания Xiaomi, - импортировал 1,6 млн штук смартфонов, на 24% меньше. Новых iPhone в Россию было ввезено на 20% меньше - 1 миллион устройств.

Аналитики прогнозируют, что, если Samsung и Apple официально не вернутся на российский рынок в ближайшее время, россиянам, помимо кнопочных телефонов, придется довольствоваться второстепенными китайскими брендами, если они захотят купить новый сотовый телефон.

Вместе с Apple и Samsung в марте, судя по всему, сознательно прекратили поставки в Россию Nokia, Philips и даже китайские, традиционно более лояльные к рынкам сбыта, ZTE, Vivo и Oppo.